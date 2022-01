Vladimir Kovačević: Slučaj 'Rio Tinto' je dokaz loše ekonomske politike

Predsednik pokreta „Da se struka pita“ Vladimir Kovačević ocenio je danas da Vlada Srbije „srlja“ u relacijama sa stanim investitorima i da je slučaj kompanije Rio Tinto „posledica loše ekonomske politike koja je bez jasnog koncepta“.

„Koliko je važana budućnost rudarenja srpskih njiva ‘Rio Tinta’ pred investitorima pokazuje pad akcija ove kompanije na berzama na kojima su ulistani. Ta posledica je nastala nakon odluke Vlade Srbije da napravi korak unazad u odnosima sa ovim, do juče jednim od najvažnijih investitora za Srbiju“, naveo je Kovačević u saopštenju.

On je ocenio da to neće biti prvi investitor kome će se, pritiskom gradjana, Vlada Srbije naposletku zahvaliti, kao i da postoje dva razloga za to. „Prvi je što je Vlada sebi uzela slobodu odluke da saradnja sa stranim investitorima bude van domašaja javnosti jer su ugovori omedjeni tajnim medjudržavnim sporazumima i bez konsenzusa sa gradjanina. Drugi je razlog što je ekonomska politika koju zagovara Vlada bez jasne strategije“, ocenio je Kovačević.

Prema njegovim rečima, volja gradjana Srbije nije da koncept budućnosti zemlje bude rudarstvo i podsticanje samo stranih investicija, zbog čega je< kako je istakao, neophodan hitan zaokret.

„Budućnost umesto rudarenja treba da bude eksploatacija termalnih voda kojima je Srbija prebogata i uz pomoć termalnih voda razvoj banjskog turizma. Centar ekonomskih aktivnosti treba da budu domaći investitori, a dodela subvencija za investiranje transparentna i uz jasne kriterijume, što sada nije slučaj“, naglasio je Kovačević.

Naveo je i da bi posledice mogle biti mnogo veće od 200 miliona evra koje je neki investitor, poput Rio Tinta, „zbog zablude promašeno uložio“ i ocenio da će to na kraju „pasti na teret poreskih obveznika Srbije“.

