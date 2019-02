VOA: Savet bezbednosti bez dnevnog reda za februar zbog KiM

NJUJORK – Savet bezbednosti UN danas nije uspeo da konsenzusom usvoji dnevni red za februar zbog spora o tome da li treba nastaviti do sada ustaljenu praksu tromesečnih debata o izveštajima generalnog sekretara o misiji UNMIK-a na Kosovu, javlja Glas Amerike (VOA).

Kako prenosi VOA, SAD su bile protiv nastavljanja te prakse, uz podršku pet zemalja članica Evropske unije, dok se Rusija založila za tromesečne sastanke kao do sada.

Ambasador Ekvatorijalne Gvineje, predsedavajući Saveta bezbednosti za februar, izjavio je da je Savet bezbednosti odlučan da pregovorima dođe do rešenja.

„Savet bezbednosti je odlučan da pregovorima dođe do rešenja. Naši politički koordinatori će narednih nekoliko dana pokušati da pronadu rešenje, da bi se izbeglo odugovlačenje situacije do 7. februara. Ako do tada ne bude dogovora, biće održano proceduralno glasanje i biće doneta odluka“, rekao je Anatolio Ndong Mba.

Kosovo je, dodao je, na programu rada za ovaj mesec, zato što je tako predviđeno kalendarom i vreme je za tromesečnu debatu o UNMIK-u.

On je podsetio da je u avgustu Savetu predsedavala Velika Britanija, i ona nije uvrstila tu raspravu, Kina jeste u novembru, a u decembru se na vanrednoj sednici raspravljalo o kosovskoj vojsci. Ali kada je reč o redovnom rasporedu, između novembra i februara, prošlo je tri meseca i Kosovo se automatski našlo na kalendaru SB UN.

„Pojedine članice smatraju da su sednice o Kosovu svaka tri meseca prečeste i da bi period između izveštaja trebalo da bude duži, dok pojedini smatraju da bi trebalo da se držimo uspostavljenih pravila. Ne mogu da predvidim ishod pregovora, ali mogu da kažem da su u toku i da ako ne bude pozitivnog ishoda – da odlučimo u pregovorima, imaćemo proceduralno glasanje 7. februara. Međutim, to bi bilo za žaljenje“, izjavio je ambasador Anatolio Ndong Mba.

(Tanjug)