Vogel: Vodeće evropske grupacije gube interes za proširenje

Glavna opasnost za proširenje EU nije u jačanju krajnje desnih, evroskeptičnih i anti-EU snaga već u tome da su velike, priznate partije – narodnjaci, socijaldemokrate pa i liberali – izgubile interes za proširenje, ocenio je Tobi Vogel iz berlinskog Veća za politiku demokratizacije za Radio slobodnu Evropu (RSE).

On je rekao da se nakon izbora za Evropski parlament (EP) neće desiti ništa novo ali i dodao da jača hladjenje prema proširenju, hladjenje prema nalaženju odgovarajuće strategije za Zapadni Balkan i odnosa EU prema Zapadnom Balkanu.

Na pitanje kako se ta situacija može odraziti pojedinačno na države i probleme na Zapadnom Balkanu Vogel je posebno ukazao na Severnu Makedoniju.

„Grčki premijer Aleksis Cipras osećao je da mora nakon evropskih izbora da sazove prevremene izbore, od kojih se očekuje da će dovesti do pobede desnog centra i Nove demokratije, članice EPP koja se protivi Prespanskom sporazumu za Severnom Makedonijom, tako da čitava ideja o tome da EU nagradi Severnu Makedoniju za konstruktivan stav tokom pregovora s Grčkom otvaranjem pregovora o članstvu može vrlo brzo biti poremećena“, rekao je.

Vogel je upozorio da „ako se pregovori o članstvu sa Severnom Makedonijom ne otvore do grčkih izbora, to će dovesti do neugodne situacije jer će Grčka učiniti sve da to torpedira, a to će poremetiti strategiju EU za Zapadni Balkan“.

„To bi bila velika šteta jer bi poslalo signal drugim državama na Zapadnom Balkanu da obećanja, ili implicirana obećanja, od strane EU nisu uvek onoliko čvrsta koliko bi trebalo da budu“, dodao je.

Vogel je ocenio da su Srbija i Kosovo i njihovi pregovori „verovatno jedno područje gde EU može imati najviše trenutnog uticaja“ i dodao da će mnogo toga zavisiit od izbora visokog predstavnika za spoljnu politiku EU koji, kako je dodao, „mora istupiti vrlo jasno protiv bilo kakve ideje o etničkom uskladjvanju granica kao rešenju problema izmedju Prištine i Beograda“.

Što se BiH tiče, Vogel je rekao da ne vidi „nikoga ko je imao neke pametne ideje poslednjih godina u vezi toga toga šta uraditi sa BiH“.

„S jedne strane je jasno da BiH ne može ući u EU sa trenutnim ustavnim uredjenjem.Ne bi čak mogla ni imati smislene pregovore sa EU, a u isto vreme niko ne želi ponovo da otvori Dejtonski mirovni sporazum pa smo zaglavljeni u ovom procepu već godinama bez očiglednog izlaza“, rekao je Vogel.

