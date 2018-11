Vojni sindikat Srbije: Više od 15 dana Vlada ne preduzima ništa u slučaju progona Novice Antića

Vojni sindikat Srbije saopštio je večeras da Vlada Srbije nije preduzela ništa ni nakon više od 15 dana od kada su joj podneli pritužbu na grubo kršenje zakona i medjunarodnih konvencija o radničkim pravima i slobodama od strane Ministarstva odbrane u slučaju progona predsednika jedinog reprezentativnog sindikata u Vojsci Srbije i otkaza datog Novici Antiću.

„Ovakav odnos Vlade Srbije pokazuje da ona ili prećutno odobrava pravno nasilje i kriminalno ponašanje u Ministarstvu odbrane, ili nad tim ministarstvom apsolutno nema kontrolu“, naveo je Vojni sindikat Srbije.

Taj sindikat je naveo da je još jednom potvrdjeno da „Srbija nije pravna država i da njene najviše institucije ne funkcionišu u interesu građana već isključivo u interesu bahatih pojedinaca koji na najgrublji način zloupotrebljavaju vlast“.

„Država Srbije ne sme sebi da dozvoli luksuz da sutra daje odgovore od Brisela do Moskve, jer su u ovom slučaju reagovale uticajne i moćne sindikalne institucije – od bratske podrške veterana iz Republike Srpske, preko najmoćnijih sindikalnih i vojnih organizacija u Evropskoj uniji ‘EPSU’ i ‘EUROMIL’, do heroja SSSR generala Vostrotina. I ako citiramo pismo iz Brisela, dolazimo do zaključka ‘da su institucije EU zgrožene’ ponašanjem članova Vlade Srbije“, naveo je u saopštenju Vojni sindikat Srbije.

Sindikat je u saopštenju naveo da Zakon o radu u članu 13. i članu 188. konvencije MOR i Evropska socijalna povelja propisuju da poslodavac ne može da pozove na odgovornost predstavnika zaposlenih niti da mu da otkaz sa rada, a u Ministarstvu odbrane su upravo to učinili kada su predsednika Vojnog sindikata Srbije, najpre pozvali na odgovornost za u zakonu nepostojeći disciplinski prestup, a potom mu izrekli kaznu zbog koje gubi službu u vojsci.

Predsedniku Vojnog sindikata Srbije Novici Antiću nedavno je zbog sindikalnog aktivizma i javnih istupa na protestima Vojnog sindikata 2016. i 2017. godine Vojni disciplinski sud u drugom stepenu oduzeo čin zbog čega ostaje bez posla u Vojsci Srbije.

(Beta)