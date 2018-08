Vojska počela sa sanacijom puteva u Sjenici

SJENICA – Vojska Srbije danas je počela sa radovima na sanaciji puteva u dužini od 20 kilometara u mesnim zajednicama Bare i Kladnica koji su oštećeni usled velikih padavina koje su pogodile Sjenicu.

Zamenik predsednika opštine Mihailo Kaličanin rekao je da se nada da će završiti radove pre roka koji je naveden u ugovor i dodaje da je opština obezbedila hranu i smeštaj za vojsku.

„Došli su sa tri kamiona, grederom, skipom, buldožerom i ultom, tako da sam siguran da će to uraditi kvalitetno. Mi stvarno više nismo u finansijskoj mogućnosti da učestvujemo u sanaciji, jer do sada, kako je predsednik opštine rekao pre neki dan, štete su dostigle visinu od 200 miliona dinara“, izjavio je Kaličanin za Glas zapadne Srbije i dodao da apeluju na Vladu Republike Srbije da im finansijski pomognu da što lakše prevaziću probleme koji su ih zadesili u vidu poplava.

„U toku godine kiša je nekoliko puta uništavala puteve, mi smo popravljali, ali stvarno više nemamo snage i finansijske podloge da bi mogli to da radimo. Zato tražimo pomoć, jer smo mi devastirana opština i svaka pomoć nam je dobrodošla“, kaže Kaličanin.

