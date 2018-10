Vučević: Biće proveren rad svih funkcionera SNS

BEOGRAD – Potpredsednik SNS Miloš Vučević

rekao je danas da će biti proveren rad svakog funkcionera te stranke kako bi se nastavila odgovorna politika zbog koje SNS ima veliku podršku građana.

Vučević kaže da priče o smenama koje su prisutne u javnosti ne znače da će do smena i doći, ali da niko neće biti zaštićen kada je u pitanju provera rada i postignutih rezultata.

„Svako od nas podnosi izveštaj i snosi odgovornost, bez toga se ne mogu postizati dobri rezultati. Pominje se već duže vreme ta smena, ali to ne znači da korespondira sa istinom“, naveo je on za Prvu.

Vučević je dodao da se ne mogu postizati dobri rezultati, bilo da su vezani za stranku ili za obavljanje javnih funkcija, bez odgovorne politike.

Kako kaže, uskoro će SNS pokazati građanima i članstvu stranke da nije zatvorena struktura, jer će primiti mnogo novih članova koji će zauzeti i najviše funkcije.

„To je jedna porodica i organizacija otvorena za nove ideje i ljude“, kaže Vučević.

Upitan koji bi to funkcioneri mogli „ostati bez fotelje“, on navodi da su to svi oni koji imaju stavove različite od stavova stranke, koji dezavuišu rad predsednika svojim postupcima, koji svojim radom sa građanima i na terenu bacaju senku na ugled i politiku SNS.

„Takođe, oni koji se, krijući se iza imena Aleksandra Vučića, ponašaju nekorektno prema svojim sugrađanima i misle da vode neku politiku koja ne ide u istom pravcu kao politika koju vodi vlada i predsednik“, kazao je on.

Odgovarajući na pitanje o smeni gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, sina Tomislava Nikolića, Vučević kaže da niko nije nezamenljiv, te da će biti ocenjen rad svih članova SNS, ministara, gradonačelnika i direktora preduzeća.

On smatra da su spekulacije u javnosti da će Tomislav Nikolić osnovati novu stranku potpuna neistina, te da je on bio na proslavi 10 godina od osnivanja SNS gde je dao jasne poruke i „dobio posebnu pažnju i zahvalnost od strane Aleksandra Vučića i svih ostalih“.

Vučević je podsetio da je izostala reakcija javnosti kada su pojedini predstavnici opozicije pretili premijerki Brnabić silovanjem i vešanjem na Terazijama, te dodao da ni iz SNS nisu dovoljno branili predsednicu vlade.

„Imali smo moralnu i političku obavezu da to uradimo, ne mogu da prihvatim i objasnim da nisam reagovao na te izjave. Najčešće ne branimo ni Aleksandra Vučića, iako je to mišljenje da ga po difoltu branimo, on je uglavnom pod paljbom optužbi i mržnje sam“, zaključio je on.

(Tanjug)