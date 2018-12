Vučić: Ako krenu u nasilje – odgovaraće

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da opozicija može da organizuje proteste i šetnje na ulicama, koliko hoće, ali da „nikoga tući neće“.

„Oni da šetaju mogu 300 godina i lepo je dok šetaju. Biće više prodatih Koka Kola, piva, kokica, za koje se plaća PDV, a ako bilo ko krene u nasilje, nasilja neće biti“, rekao je Vučić gostujući na TV Pink osvrnuvši se na za subotu najavljenu protestnu šetnju.

Najavio je da neće da ih prima, jer neće da sluša gluposti.

„Nisam veliki lider kao Makron. Nemam vremena za gluposti. Ja moram da radim svoj posao. Da se dodvoravam, ulizujem neću“, naglasio je Vučić.

Istakao je da će ako krenu u nasilje za to odgovarati.

„Da šetate možete sto miliona godina. Nemam problem sa šetnjama. Baš me briga da li vas je hiljdau ili milion. Policije neće biti. Zaustavljajte saobraćaj, maltretirajte ljude, ali ako počnete da bijete to neće biti dozvoljeno“, kazao je Vučić dodajući da je to demokratija na delu.

On je, na konstataciju da je opozicija videla proteste u Francuskoj, pa sada organizuje šetnju u Beogradu, odgovorio „videla žaba da se konj potkiva, pa bi i ona da se potkiva“.

„Neće tući nikoga. Ne zato što oni neće, već što im neko neće dozvoliti“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)