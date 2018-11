Vučić Albancima: Rešenje je u dogovoru sa Beogradom

BEOGRAD – Predsednik Aleksandar Vučić uputio je danas poziv Albancima sa Kosova da neuspeh u Interpolu ne dožive kao debakl ili poraz, već kao malo otrežnjenje, te da razumeju da svet više nije unipolaran i da je rešenje u razgovoru i dogovoru sa Beogradom.

„Uspeli smo i želim da verujem da će ovo biti jasan poziv svima u Evropi i u svetu da razumeju da se stvari ne rešavaju jednostanim pritiscima, već da pokušamo da stvari rešavamo dogovorom i razgovorima“, rekao je Vučić na konferenciji za novinare.

Vučić je rekao da bi bilo dobro da političari na Kosovu pošalju narodu poruku da ne mrze Srbiju i Srbe, već da moramo da radimo zajedno.

On je pozvao Prištinu da ukine takse jer je to važno i za njihove privrednike i istakao da Beogradu nije palo na pamet da zaustavi njihove kamione ili one koji ulaze na teritoriju Kosova.

Vučić je rekao da razume jed i gnev ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, budući da je pritisak bio ogroman i da je sa najviših mesta u Evropi stizao nalog da Srbija mora da bude pobeđena, ali da nije, jer se borila srcem.

„Dvojica svetskih lidera su me zamolila da ih zovem preko neke posebne mreže, jer se plaše ambasadora jedne velike sile. A reč je o zemljama koje su mnogostruko veće od Srbije. To govori kakav je pritisak bio“, rekao je Vučić.

Osvrnuvši se na izjavu Ivice Dačića povodom toga što je Austrija glasala za članstvo Kosova u Interpolu, Vučić je rekao da veruje da je ta zemlja iskreni prijatelj Srbije i da je njen kancelar Sebastijan Kurc takođe iskreni prijatelj naše zemlje.

„Ivica jeste bio oštar prema Sebastijanu prošli put kad je bio ovde“, rekao je Vučić.

Istakao je da je za mnoge bilo iznenađenje velika podrška koju je Srbija dobila, navodeći da u prvom krugu glasanja 78 zemalja nije glasalo za Kosovo, a 76 jeste.

„Vidite kolika je to danas drugačije u odnosu na ono što smo imali pre godinu dana“, rekao je Vučić i čestitao svima u Srbiji koji su naporno radili na tom pitanju.

(Tanjug)