Vučić: Austrija prijatelj, o Kosovu i Metohiji različito

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas zahvalnost svom gostu, austrijskom predsedniku Aleksanderu Van der Belenu što su mogli da razgovaraju o svim pitanjima, i ekonomiji, i migrantima i o ključnim političkim pitanjima, uključujući Kosovo i Metohiji, o kojem, inače, imaju različite stavove.

„Razgovarali smo o odnosima između Beograda i Prištine, po tom pitanju imamo drugačije stavove i pozicije“, izjavio je Vučić na zajedničkoj pres konferenciji i dodao:

„Obavestio sam ga da smo mi uvek spremni da razgovaramo, da imamo otvoreni dijalog o ključnim pitanjima, ali da je potrebno da dođemo do kompromisnog rešenja, koje ne moze da bude takvo da Srbi izgube sve i ne dobiju ništa, a da drugi dobiju sve“, podvukao je Vučić.

Ako je rešenje, mora da bude kompromisno, i za to ćemo se boriti, naglasio je predsednik Vučić i dodao da nije samo do nas, da li ćemo u tome uspeti, ali da ćemo se za to boriti.

Rekao je da mu je Van der Belen preneo da je jasno da EU već ima određene probleme i da ne mogu da uvoze nove, te da je jedan od uslova da Srbija uđe u EU, što, kaže, za nas i nije novost, da Beograd i Priština reše problem.

Ponovio je da će se Beograd boriti za kompromis.

Kako dodaje, Austrija vidi Srbiju kao velikog i iskrenog prijatelja i podržava Srbiju na evropskom putu.

„Zahvalan sam Van der Belenu na podršci i što smo mogli danas da razgovaramo o svemu, i o migrantima“, kazao je Vučić i istakao da je velika čast i privilegija za našu zemlju poseta predsednika Austrije.

Istakao je i da je Austrija jedna od zemalja za koju možemo da kažemo da je u vrhu najznačajnijih investitora u Srbiju, te da austrijske kompanije u našoj zemlji zapošljavaju oko 20.000 ljudi.

Posebno je podvukao da 89 odsto austrijskih kompanija, koje su investirale u Srbiju žele da ostanu i zahvalio se na tom poverenju, jer to znači da se Srbija pokazala kao dobar i pristojan domaćin.

Ukazao je da je važno da se povećava trgovinska razmena dve zemlje.

Vučić je naveo da je 2017, a zatim i ove godinem trgovinska razmena dve zemlje drastično uvećana i da ćemo ove godine prvi put preći jednu milijardu evra trgovinske razmene.

“Izvoz nije mali, ali je i dalje uvoz veći, pa imamo trgovisnki deficit, ali verujem da će sa daljim dolaskom austrijskih kompanija, koje najviše izvoze u zemlje EU i to rešavati”, rekao je Vučić.

Posebno je, kaže, zahvalan Austriji na podršci u oblasti dualnog obrazovanja.

Dodao je da mnogo ljudi iz Srbije živi u Austriji, što je takođe važno za odnose dve zemlje i koji predstavljaju most između Srbije i Austrije.

“Zahvalan sam na svakoj vrsti podrške i na tome što smo danas mogli otvoreno da razgovaramo o svim pitanjima”, rekao je Vučić.

Bilo je kaže, reči i o pitanjima migranata i dodao da će Srbija pomoći i po tom pitanju.

“Hvala vam na poseti, želim vam da se u Beogradu i Srbiji osećate kao kod kuće, kao što sve svi mi osećamo kada dođemo u Beč”, rekao je Vučić.

(Tanjug)