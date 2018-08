Vučić: Bez sveta nema rešenja KiM

BEOGRAD – Bez sveta mi problem Kosova i Metohije ne možemo rešiti i zato je važno da što više međunarodnih faktora privučemo na našu stranu, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodajući da misli da SAD po prvi put pokazuju želju za rešenjem, za razliku od nekih drugih.

„Što se Amerikanca tiče, mislim da pokazuju prvi put želju za rešenjem. Oni imaju danas drugacicji pristup i žele da se postigne drugoročni trajni mir, za razliku od drugih koji, mislim, to ne žele“, objasnio je on na televiziji Pink.

Vučić je ukazao da imamo složenu situaciju u svetu, u kojoj su odnosi velikih sila nikada složeniji.

„Imamo situaciju u kojoj imamo četiri velike sile SAD, Kina, EU (Nemačka plus, ili Nemačka i Francuska plus), kao i što se ne sme zaboraviti Ruska Federacija. Odnosi velikih sila su nikada složeniji. Na dnevnom nivou imamo promenu u regionalnim odnosima. U EU imate sukobe Makrona i Salvinija, i ne tako lak odnos Merkel-Makron, kao i ne tako lak odnos EU sa Rusijom. Kada to sve gledate i vidite Birtaniju koja je pomalo izopštena izlaskom iz EU, a želi da zadrži status sile, vidite kako je stanje teško“, objasnio je on.

Vučić je kazao da u tim uslovima moramo da gledamo sebe da sačuvamo, da ne platimo visoku cenu, sačuvamo mir i svoje probleme rešavamo na najbolji mogući način.

„Bez sveta mi problem KiM ne možemo rešiti. Zato je važno da što više međunarodnih faktora privučemo na svoju stranu, što rade i Albanci“, rekao je on.

Ukazao je i na sve bolji položaj Srbije u svetu upitavši kada su japanski premijer, švedski premijer, kineski predsednik dolazili ranije u Srbiju.

„Makron dolazi do kraja godine, znam i datum ali čekam da ga potvrdi francuska strana. Dolazi i Putin. Kolikop puta su stručnjaci iz DOS-a videli Putina. Uglavnom „krompir“ ili su se videli sa Putinom u Moskvi kada su dali ceo NIS za 400 miliona dolara“, naglasio je on.

Vučić je izrazio uverenje da će u septembru imati priliku da vidi i američkog predsednika Donalda Trampa na prijemu povodom Generalne skupštine UN.

(Tanjug)