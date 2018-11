Vučić: Bilo bi dobro da narodnjaci dobiju većinu u EP

HELSINKI – Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić istakao je danas da bi bilo dobro za ceo region Zapadnog Balkana da evropski narodnjaci dobiju većinu mesta u Evropskom parlamentu na idućim izborima, jer onda i dalje postoji predvidivost, neka vrsta sigurnosti i zna se šta nas čeka u budućnosti, a ako bude bilo „čudnih rezltata“, koje ne isključuje, strepi da bi nesigurnost i nestabilnost mogle biti posledica.

Vučić je, posle razgovora sa predsednikom Evropske narodne partije (EPP) Žozefom Dolom, ukazao da su na Samitu EPP u Helsinkiju bila najvažnija imena Evrope, od predsednika Evropskog parlamenta, Evropske komisije, Saveta EU, do više predsednika i premijera država.

„To je nešto što više nikada neće biti slučaj. To se samo dva puta u istoriji desilo da je EPP imao sve funkcije u svojim rukama“, objasnio je on.

Preneo je da su najveća briga i dalje odnosi Beogarda i Prištine, kao posebno situacija u BiH.

„Imao sam dug sastanak sa najmoćnijim partijskim čovekom u celoj Evropi. Sinoć smo imali dugu radnu večeru, na kojoj su svi govorili. Video sam i naučio mnogo toga o onome što sledi u Evropi“, rekao je Vučić.

„Kada je reč o izborima za Evropski parlament, nikada nije bila teža utakmica za sve političke opcije, pa i EPP, kao najmoćniju političku opciju, kojoj pripada SNS. Mi se nadamo da će, što bi bilo dobro za ceo region, EPP dobiti većinu mesta u Evropskom parlamentu, jer onda znate, imate i predvidivost, neku vrstu sigurnosti, i znate šta vas čeka u budućnosti, a ako bude bilo čudnih reuztata koje ne isključujem onda se plašim da bi nesigurnost i nestabilnost mogla biti posledica“, ukazao je on.

Vučić je rekao da je razgovarao o Srbiji, regionu, odnosima Beograda i Prištine, i BiH.

„To su naše teme. Ne mogu da govorim o tome kakav je BDP u Danskoj i Nemačkoj, jer su daleko ispred nas i ne bih mogao mnogo da im pomognem. Ono o čemu smo govorili je situacija u našem regionu. Sinoć smo tokom plenarne sesije dugo vremema posvetili situaciji u našem regionu. Mi smo ispričali šta mi mislimo i čuli šta misli vrh EPP. U narednom periodu ćemo nastaviti da radimo na odgovornom i ozbiljnom odnosu. Samo uz veliku odgovornost i ozbiljnost možete sačuvati stabilnost i mir, koji su preduslov za dolazak više investitora i bolju ekonomsku situaciju u našoj zemlji“, rekao je Vučić.

Vučić je kazao da vidi da mnogi ljudi govore o padu na Duing biznis listi, navodeći sa to govore oni koji zaboravljaju da smo skočili za 50 mesta, i oni koji su nas držali na 95.mestu.

„Očigledno je nekima bolje da smo na 95. nego na 48 mestu“, konstatovao je predsednika Srbije.

Kada je reč o pohvalama koje je dobio na sinoćnjem sastanku, na kojem je i nemačka kancelarka Angela Merkel rekla da zna da se on svakodnevno bori za stabilnost, Vučić je odgovorio da ne treba praviti priču od herija od njega, jer je uobičajeno da šefica nemačke vlade priđe ljudima koje vidi.

„Ona je jedna normalna žena, pristojna, skromna, sa kojom možete da razgovarate. Njena snaga je velika i ona je u tome što je normalna i pristojna. Ono što je ona rekla je da zna da se bukvalno na dnevnom nivou borimo za očuvanje stabilnosti. Svakog dana nešto iskače, ima novi problem, kao sa ludilom oko taksi, carina koje su uvele vlasti u Prištini. To što može neodgovornima da padne na pamet ne može 10 odgovornih da pokupi za njima“, istakao je Vučić.

Vučić je kazao da, što se tiče ekonomskih rezultata, svi imaju bolje ekonomske rezultate nego ranije, a naši su znatno bolji i to je razlika.

„Mi kada kritikujemo sebe, ja kada kritikujem našu vladu, ja je kritikujem jer znam i verujem da može biti mnogo bolje. 48 i 95 mesto na Duing biznis listi nisu za poređenje, govorim samo o poslovnom ambijentu. Rast od 4,5 i rast od minus 3,1 nisu za poredenje. Dug do 75 i od 49 odsto BDP nisu za poređenje. To su stavri koje predstavljaju ogromnu razliku. Što se ekonomije tiče svi to znaju. Ono što sam video jeste da je najveća briga i dalje oko odnosa Beograda i Prištine, posebno situacija u BiH“, objasnio je Vučić.

