Vučić: Borimo se za bolji ambijent u vojsci

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je popunjenost u Vojnotejničkom institutu (VTI) 73 odsto i da ima mesta za nove radnike i inženjere, te da nadležni rade na tome da se stvore uslovi u kojima će pripadnici vojske biti zadovolni i neće napuštati Vojsku Srbije i zemlju.

„Naš posao je da napravimo mnogo bolji ambijent, da tim ljudima kroz bolje stambene uslove, veće plate, učinimo da budu zadovoljni i na tome radimo“, rekao je Vučić tokom posete VTI.

„Mi smo se ponosili radom VTI i spremali smo, iako u tehnološkom zaostatku u odnosu na druge, da zbog vrednog i napornog rada taj zaostatak ipak učinimo ne tako velikim i ne tako nepremostivim“, naveo je Vučić i podsetio da je 2005. godine iIntistut bio ostao bez velikog broja zaposlenih.

Prema njegovim rečima, VTI se veoma teško može oporaviti nakon najtežih udaraca koje je zadobio 2005. i 2006. godine kada je iz te ustanove otpušteno 600 ljudi.

„Setite se šta je bilo te godine sa SRJ, šta je bilo 2008. godinje i sada vi razmišljajte što je vojska bila uništavana 2005. i 2006. godine kada je VTI gotovo razoren“, rekao je Vučić i dodao da je tokom današnje posete video da zaposleni prepoznaju volju države da ulaže u razvoj instituta.

Dodao je da ta ulaganja nisu bila samo pitanje volje, već i mogućnosti i fiskalnog oporavka zemlje.

Predsednik je rekao da u martu očekuje 30 tenkova i druga nova oruđa za kopnenu vojsku, ali je podsetio na plan da se ulaže više novca u bespilotne letelice, da se one ne kupuju, već da se naprave u domaćoj proizvodnji.

„Na tom polju moramo da napravimo ubrzani napredak, plate moraju biti povećane, ne malo, već sve više i više kako bi se pribižile zemljama u regionu poput Mađarske i Bugarske“, rekao je on.

Predsednik je podsetio da je postojao problem sa pravilnikom o nagrađivanju onih koji su najviše vredeli.

“Toga više nema i očekujem da će to biti veliki stimulans, da će ostajati ovde. To je probelm sa kobrama i specijalicma, a onda ih pozove neki tajkun i ponudi im tri puta veću platu, da ih čuvaju na splavovima ili kad idu na more u Crnu Goru”, rekao je Vučić.

Poručujući da Insistut može slobodno da traži zapošljavanje još ljudi, kao i da računa na mnogo više novca, od 15,9 miliona evra za koje postoji dogovor.

„Bez vojno tehničkog instituta gubimo taj centralni nervni sistem naše kompletne armije, njenog naoružavanja, opremanja i njene budućnosti“, ukazao je predsednik.

Odlazak stručnih kadrova iz Vojske neće se, kaže, lako zaustaviti, ali se radi na tome.

Vucičh je rekao da je potreban pogled unapred jer samo onaj ko drži glavu visoko i ispred sebe može da napreduje, a onaj koji gleda nazad se sapliće.

„Molim vas da gledate napred i da vidite šta možete da uradite za svoju zemlju. Naša vojska je veoma snažna“, rekao je predsednik Republike.

On je naveo da se posle svih hladnoratovskih podela u svetu ponovo napravio multipolarni svet i tim više nam je potrebna snažna ozbiljna i odgovorna vojska koja je u stanju da preventivno deluje na svakog agresora, koji će znati da će se suočiti sa moćnom tehnikom i ljudima koji su sposobni da brane svoju zemlju.

Poručio je da se od mladih mnogo očekuje, ali i da će država dati i više nego sto oni od nje očekuju.

„Došli ste na mesto gde se pokazuje koliko se Srbija voli. Dobrodošli. Od Vas mnogo toga očekujemo. Hoću da zahvalim i vašim roditeljima i vašim profesorima i mentorima koji su vaše napore podržavali. A sada je na vama da pomognete svojoj državi. A država, državom nikada niste zadovoljni ali će država dati, ako to realno sagledavate,uveren sam u to, i više nego što od nje ponekad očekuje“, poručio je Vučić.

On je podsetio na reči ubijenog američkog predsednika Džon Kenedija „šta je to što država može da uradi za mene, već šta je to što ja mogu da uradim za državu“.

Zaposlenima u VTI, predsednik je poželelo brži ražvoj programa, uz skraćenje procedure i još bolje rezultate.

