Vučić: Četiri cilja mera Prištine

BEOGRAD – Predsednik Vučić izjavio je večeras da Priština ima četiri cilja koje želi da ostvari dizanjem taksi na robu na 100 odsto, a prvi je da izvrši do sada najveći pritisak, koji bi vodio bezuslovnoj „kapitulaciji“ Beograda i punom priznanju nezavisnosti.

Vucičh je rekao da je drugi cilj te apsolutnu zabranu trgovine da u tišini provede najsnažnije i najbrže etničko čišćenje i proterivanje Srba sa KiM i južno i severno od Ibra.

Kao treću stvar zbog koje je Priština preduzela najnovije mere Vučić vidi

pritisak na međunarodne organizacije i institucije da im učine neke ustupke po pitanju vizne liberalizacije i da pokažu da su u stanju da izazovu eskalaciju i destabilizaciju.

„Četvrto, plašili smo se da kažemo da je i to mogući cilj, a to je dolazak do sukoba i potpune destabilizacije regiona zarad nečijih tuđih interesa ili nekih svojih interesa, jer mirnim putem i dijalogom svoje intere ne mogu da ispune u meri i na način na koji su želeli“, naglasio je predsednik Vučić.

