Vučić: Četiri su zadatka pred nama ako hoćemo da opstanemo

BEOGRAD – Četiri su zadatka pred nama ako želimo da ostanemo i opstanemo i na Kosovu i Metohiji, ali i u Srbiji, rekao je dnas predsednik Aleksandar Vučić.

U vanrednom, obraćanju javnosti on je rekao da nam je pre svega potreban pokusaj da dođemo do rešenja za KiM, jer smo od njega sada veoma daleko.

„Moramo da odlučimo da li nam je potreban taj pokušaj ili je za nas bolje da nastavimo kao do sada i može li Srbija u budućnosti da dobije nesto vise nego sto imamo danas“, rekao je predsednik i odmah dodao da je njegov stav poznat oduvek, da je jasan, iako je takav stav, kako je primetio, mnogo teži za njena i sve ljude s kojima radi.

Taj je stav nepromenjen od početka njegovog stupanja na vlast, a to je:

„Da nam rešenje potrebno što pre“.

Naveo je i razloge:

Treba nam, kako je rekao, dugotrajan mir između Srba i Albanaca, a to znači u svim argumentima, jer to mnogio zaboravljaju, a to, dodao je, znači, resenje koje će stvoriti sigurnost za sve nase građane, o „njihovim neka brinu oni“.

Druga stvar koja je neophodna je da se, kado to postignemo, posvetimo ekonomskom razvoju.

„Treba da se ekonomskom razvoju posvetimo i da u tome nemamo otežavajuće okolnosti koje nam već čitav vek stoje na rukama, nogama, leđima, vratu…“

Treća je stvar u tome što bismo ako ispunimo prva dva zadatka, dramatično popravili dolazak stranih investitora a time i imidž Srbije u svetu i četvro je demografska slika nase zemlje.

„Ako ne rešimo kosovski cvor demografska slika je katva da ćemo imati za milion ljudi manje 2050. nego ako to pitanje rešimo“.

Jer, kako je pojasnioo, neki ljudi kažu da ne žele vise da se vrate u Peć, Kačanik…ali neće da žive ni u Zaječaru, Kragujevcu… „jer za prethodnih 30 godina nismo uspeli da im obezbedimo značajno bolju budućnost“.

„I stim moramo da se pomirimo, a suštinski moramo da promenimo sebe, inače…“, porucio je Vucić.

