Vučic: Da budemo gubitnici – taj film neće gledati

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, nakon sastanka sa Vladom Srbije povodom dešavanja na Kosovu i Metohiji, da je Priština pokazala sve komplekse i frustracije, i koliko Kosovo nije država, jer oni koji imaju dugu državnotvornu tradiciju znaju da se to pokazuje skromnošću, smernošću, prisebnošću, a ne ludilom.

„To jasno i nedvosmisleno pokazuje sve kompolekse i frustracije i koliko to nije država. Ali, to je podržano od strane nekih drugih, jer treba da se dokaže svima nama koliko je to jedna država“.

„Ljudi koji imaju dugu drzavnotvornu tradicju znaju da se to pokazuje skromnošću, smernošću i prisebnošću, a ne ludilom“, kazao je on u obraćanju novinarima i dodao:

„Ako misle da ćemo da se umilostimo time da budemo gubitnici, kao drugi, pre, to u Prištini neće gledati“, rekao je predsednik Vučić.

„Nastaviće da se dure i u tome će imati podršku onih koji misle da su sve završili. Mislim da nas čeka ne lak period, period u kojem ma koliko da je teško znamo šta je činiti. Kada znate da je na vašoj strani pravda i pravičnost, štitite istinu, pravdu i slobodu, šta može da vas uplaši…“, kazao je Vučić.

Rekao je da je oni koji su sponzori kosovske nezavisnosti trebalo da urade mnogo toga pre nego što su neki shvatili u potpunosti da mogu da rade šta hoće.

Sada će biti teško da bilo šta urade u vezi toga, rekao je on dodajući da je skeptik da mogu da urazume Prištinu.

Odgovarajući dalje na pitanja Tanjuga koje je njegovo mišljenje da li bi se ovo danas desilo da je neko iz međunarodne zajednice na vreme reagovao na odluku prištinskih vlasti na povećanje taksi i da li očekuje smirivanje ili Priština ima još nekih mera koje bi se usudila da potegne, Vučić je podsetio da su prištinske vlasti nedvosmisleno rekle da žele i da će da traje ovo, sve do priznanja nezavisnosti ili rušenja vlasti u Beogradu.

Ponovio je da je to neko sa strane smislio i da će se oni u Prištini držati toga.

„Da su neki želeli da neko izvrši pritisak, mogli su to da urade kada je doneta odluka o uvođenju takse od 10 odsto. Sada će tražiti načine da dodatno unize Srbiju i da trpimo prištinske ljutnje. Setite se da je jedan zvaničnik iz Brisela rekao ‘vi Srbi ste sami krivi zato što ste ih naljutili u Interpolu’“, rekao je on.

Vučić je ukazao da je za njih bilo najbolje kada je Kosovo svojevremeno proglasilo jednostrano nezavsinost, a iz Beograda su na to stigla samo dva saopštenja, a oni sa vlasti su pobegli, jedan od njih je otišao u Rumuniju.

„Takođe je za njih bilo najbolje kada smo 2009. sami sebe isterali iz UN, 2010. sami sebe porazili u Međunarodnom sudu prave, 2011. sami postavili granicu na Brnjaku I Jarinju, koja sada ne dozvoljava da dovezemo robu našem narodu na severu Kosova. Mi smo krivi što više ne želimo da na takav nacicn gubimo. Počeli smo da se ponašamo odgovornije, a da ih umilostimo time da budemo gubitnici kao drugi pre – neće gledati taj film. Nastaviće da se dure i u tome imati podršku onih koj misle da su sve zavrsisli“, rekao je Vučić.

Naglasio je da ga čudi što Srbi nisu razumeli, kada je govorio i promeni granice sa Tačijem, koliki je to pomak.

„Oni koji kažu da sam prodao, izdao i predao zemlju, zaboravljaju da kažu da su odavno izdali sve, odavno prodali i predali sve. Sve što smo uspeli da napravimo bilo je pravo malo čudo, da pomerimo Srbiju. To je izazvalo stravičnu nervozu, ljutnju, histerično i anticivilizacijsko ponašanje“, objasnio je on.

Vučić je kazao da se Priština ponasa kao dete koje pokazuje mišiće – idu njih 120 da hapse tri čoveka, i to pred decom.

