Vučić: Da pokažemo da smo potrebni Francuskoj kao saveznik

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da očekuje da će građani Srbije pokazati ne samo srpsko gostoprimstvo predsedniku Francuske Emanuelu Makronu, već i da Francuska razume da je Srbija potrebna kao saveznik i da joj je potreban saveznik.

Vučić je, gostujući u emisiji „Oko“, upitan da li će Makrona pitati za raspored sedenja na svečanosti u Parizu, podsetio da je šef francuske države poslao pismo.

„Postavljaći mnogo teža pitanja, kao i on meni. To se podrazumeva. Ne plašim se nikoga, niti sam inferioran što predstavljam malu zemlju. Suvsise sam ponosan što sam predsednik naše lepe Srbije, dobrog naroda, zemlje koja samostalno donosi odluke, pa makar neki kažu „kao ostrvo ste““, rekao je on podvukavši da kod nas naši građani donose odluke.

Kazao je da očekuje da građani pruirede doček na veličanstven način Makronu.

Upitan šta misli o vizijama Makrona i premijera Mađarske Viktora Orbana i kojoj viziji pripada, odgovorio je „ja razmišljam samo o viziji Srbije“.

„Daleko sam da nemam prečih briga od onoga što govore Makron i Orban. Suviše smo mali i imamo manje uspeha od njih. Najviše mi Srbi volimo da se bavimo belosvetskim temama. Ja bih da gledam ovu našu ligu, regionalnu“, poručio je on.

(Tanjug)