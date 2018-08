Vučić: Deca u uniformama – to nije Srbija budućnosti

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ono što se dešavalo na Zlatiboru i kamp u kojem su deca imala vojnu obuku nije Srbija budućnosti i poručio da takve stvari država Srbija neće tolerisati.

„Nama to kao zemlji nije potrebno i takve stvari država Srbija neće tolerisati“ poručio je predsednik Republike.

Kako je rekao, ma kako to bilo nekome nepopularno da čuje to nije Srbija budućnosti i to nije Srbija kakvom želimo da se ponosimo.

Vučić je naveo da je reč o dobroj deci, koja treba da uče, rade da sutra budu i dobri vojnici, „ali zna se kada je vrenme za vojsku, za učenje, za školovanje, za neke druge stvari…“.

Zamolio je roditelje da razumeju da uniforme nisu za decu.

A o neodgovornim političarima, dodao je Vucičh, može se i zamisliti šta bi radili da su na vlasti oni koji su to organizovali.

„Sačuvaj me bože takve države“ rekao je Vučić.

MUP je zatvorio kamp na Zlatiboru.

(Tanjug)