Vučić: Hoćete da oterate investitore iz Železare, Bora. . . ?

NOVI SAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da opoziciji smeta uspeh Srbije i upitao ih da li oni to žele da oteraju investitore iz smederevske Železare, gde danas ljudi rade i zarađuju, ili iz RTB Bor, preduzeća koja su za vreme svoje vlasti uništili i ostavili tako bez posla mnogo ljudi.

„Ljudi koji su rasprodali sve fabrike, uništili sve u Srbiji, koji su 300 miliona evra zaradili za četiri godine, a to vam je kao da izgradite 1.200 obdaništa, 600-700 najmodernijih škola ili autoput Beograd – Zrenjanin, i strpali tih 300 miliona evra u svoje džepove – bolje bi im bilo da nešto odvade iz svojih džepova i vrate narodu, umesto gluposti kako će da proteraju investitore“, rekao je Vučić novinarima u Novom Sadu.

On je to rekao upitan da prokomentariše izjavu jednog od lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa, da će „oterati sve investicije koje su do sada stigle u Srbiju“.

„Hoćete li da ih oterate iz Železare, koju ste uništili i ostavili pustu i praznu, da izbacite ljude koji rade? Hvala što ste im to rekli. Hoćete da oterate investitore iz Bora, a napravili ste nam dugove od milijardu evra“, upitao je predsednik.

Kako kaže, on se lično borio za Bor, da se bakar vadi i topi u našoj topionici i u tome uspeo.

„Uspeh Srbije vam smeta, a u januaru će plata biti oko 470 evra prosečna, i to pored mera fiskalne konsolidacije. Nečija bahatost ide do krajnjih granica. Oni znaju koliko su krali i otimali i ne mogu da razumeju da neki ljudi nisu takci i da imaju drugačiji cilj“, rekao je Vučić.

Komentarišući izjavu Vuka Jeremića da je „u toku crtanje granica sa Kosovom, a da će posle uslediti i RS“, Vučić je rekao da je i Jeremić tu pošao od sebe.

„On je primao pare od nekih belosvetskih ljudi i sada se povlači kroz belosvetske sudove. Što mene ne pozovaju po američkim ili drugim sudovima da svedočim ili budem osumnjičen? Zato sto nisam ja primao te pare, nego oni. A mojim ‘tetkama iz Kanade’, baviću se u budućnosti, kada budem imao više vremena“, rekao je Vučić.

Govoreći i Republici Srpskoj, istakao je da sa RS imamo najbolje moguće odnose.

„Pitajte njih (iz RS) u čije vreme je Srbija uradila najviše za RS. O tome govore dela, a ne reči, škole, bolnice, vrtići, novac koji smo dali Srpskoj, uz ljubav koju pokazujemo prema RS, istovremeno poštujući BiH“, rekao je Vučić.

(Tanjug)