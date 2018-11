Vučić i Kurc: Prijateljski odnosi i snažna povezanost Srbije i Austrije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocenili su danas u Beogradu da dve zemlje imaju prijateljske odnose koje odlikuje dobra saradnja i snažna povezanost.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, Vučić je kazao da je bilateralna saradnja sa Austrijom dobra na političkom nivou, a još bolja na ekonomskom nivou i dodao da će ove godine po prvi put trgovinska razmena preći iznos od milijardu evra.

„Naši bilateralni odnosi su vrlo dobri, prvi put ćemo preći milijardu evra u trgovinskoj razmeni i bićemo još uspešniji u budućnosti“, kazao je Vučić i izrazio uverenje da će Kurc ohrabrivati austrijske investitore da ulažu u Srbiju.

Kurc je rekao da izmedju Srbije i Austrije postoje „dobri, prijateljski odnosi“ i „snažna povezanost“.

„U Austriji živi nekoliko stotina hiljada Srba i Autrijanaca srpskog porekla, dok oko 400 austrijskih preduzeća stvara oko 20.000 radnih mesta u Srbiji“, naveo je austrijski kancelar.

On je čestitao Vučiću na ekonomskom rastu Srbije koji je ocenio kao „impresivan“.

„Privredni rast od preko 400 odsto, to je veoma impresivno za Srbiju, to je nešto što i mi i druge zemlje EU želimo za sebe. Osnov za to bile su veoma teške reforme koje si sproveo 2014. i 2015. godine“, kazao je Kurc.

On je kazao i da su zemlje Zapadnog Balkana „u velikoj meri“ pomogle Austriji i EU da se izbore s ilegalnom migracijom i sa švercom ljudi i zahvalio na tome „i Vučiću i svim ostalim odgovornima na balkanskoj ruti“.

„Borba protiv trgovine ljudine i ilegalnih migracija je veoma pouzdana sa partnerom poput Zapadnog Balkana“, kazao je austrijski kancelar.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Kurc je rekao da je od presudnog značaja da on bude ne samo nastavljen, već i uspešno završen, jer je to preduslov za ulazak Srbije u EU.

„Sada se javlja jedinstvena prilika da istorija ostane istorija i da zajedno krenemo u uspešnu budućnost“, rekao je predsednik austrijske vlade.

On je kazao da je ulazak Srbije u EU moguć jedino ako bude rešenja u dijalogu Beograda i Prištine, zbog čega taj dijalog treba da bude uspešno okončan.

„Veoma se nadam da će takav uspeh biti moguć, jer sam ubedjen da ovaj region zaslužuje da postane deo EU“, rekao je Kurc i dodao da će EU biti zaokružena tak kada Zapadni Balkan i Srbija postanu njen deo.

Vučić je rekao da je „odlično razumeo poruku“ kancelara i zahvalio mu što je to rekao „na otvoren način“ jer gradjani Srbije „treba da znaju šta su uslovi za ulazak u EU“.

„Ljudi u Srbiji moraju da znaju da je 68 odsto naše trgovinske razmene s EU, plus 20 odsto s regionom koji je na putu ka EU, da više nećemo imati investitore (ako Srbija ne bude išla ka EU)“, kazao je Vučić.

Kurc je rekao i da je stav Austrije da treba podržati eventualni sporazum Beograda i Prištine koji bi dugoročno obezbedio mir, i ako takav dogovor podrazumeva promenu granice.

„Ako u regionu dodje do sporazuma koji dugoročno može da obezbedi mir, mi nećemo stati na put tom dogovoru, nego ćemo ga podržati“, rekao je Kurc i dodao da mu se čini da je to i većinski stav u EU.

Austrijski kancelar je rekao i da je svestan da je dug put do rešenja u dijalogu Beograda i Prištine i do zajedničkog sporazuma.

Naveo je i da EU mora da bude „aktivna podrška“ dogovoru Beograda i Prištine, a ne „smetnja“.

Vučić je rekao da su pozicije Srbije i Austrije drugačije kad je reč o Kosovu, ali da je „zahvalan“ što Beč podržava svako rešenje do koga bi srpska i albanska strana mogle da dodju.

Govoreći o postizanju dogovora s Prištinom, Vučić je rekao da su Srbi i Albanci miljama daleko od bilo kakvog rešenja, ali da bi, ako uspeju da postignu kompromis, to „garantovalo mir u narednih 100 godina“.

On je ponovio da nije moguće i da ne može samo „Srbija da ne dobije ništa“, ali da će Beograd biti partner svakome ko je spreman za razgovor.

Vučić je kazao da je govorio o pojmu razgraničenja Srba i Albanaca s ciljem da se reši situacija u kojoj u Ustavu Srbije piše jedno, a kad hoće da ode na Kosovo i Metohiju sačekaju ga prelazi i granice.

„Zato sam rekao da bi bilo važno da jednom saglasno i u skladu sa voljom Srba i Albanaca to utvrdimo“, rekao je Vučić i dodao da ako Srbi hoće kompromis sa Albancima onda se mora rešiti ceo paket pitanja.

Vučić je rekao da javnost u Srbiji ne podržava sadašnju politiku prema Kosovu i Metohiji, ali da i druge reforme koje su započete u prethodnih nekoliko godina nisu uživale podršku do njihovog sprovodjenja.

„Po (nedavno) objavljenom istraživanju Demostata, preko 60 odsto stanovnika Srbije nije za (razmenu teritorija i izmenu granica). Od 2014. godine, kada smo započeli teške reforme, takodje niko nije podržavao reforme, a sada (za njih) imamo podršku od preko 80 odsto“, kazao je Vučić.

Vučić je kazao da će prisustvovati samitu u Parizu, povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, uprkos protivljenju dela javnosti, zato što smatra da Srbija ne sme samu sebe da izoluje u medjunarodnim poslovima.

Komentarišući to što se zastava Kosova našla u Notr Damu prilikom svečanosti posvećene završetku Prvog svetskog rata, Vučić je podsetio da se isticanje simbola Kosova dešava proteklih deset godina, u svim važnijim evropskim prestonicama.

„Da li treba sebe da izolujemo? Da li želite da Srbija ne bude predstavljena u Parizu? Da tamo bude predstavljen (predsednik Kosova Hašim) Tači, a da Srbija, zemlja koja je izgubila 28 odsto stanovništva u tom ratu, ne bude predstavljena? Da li je to razlog da ne razgovaram sa Putinom, Trampom, Makronom… ili da ne trgujemo ni sa kim? Srbija ne može da glumi uvredjenu mladu“, ocenio je Vučić.

Vučić je rekao da je sa austrijskim kancelarom razgovarao i o napretku Srbije ka EU i situaciji u regionu.

„Molio sam kancelara da nam Austrija pomogne da otvorimo što veći broj poglavlja, to je jedan od simbola našeg napretka ka EU. Razgovarali smo i o situaciji u regionu, obojica razumemo da su mir i stabilnost najvažniji za dalji ekonomski napredak Srbije i regiona“, dodao je Vučić.

(Beta)