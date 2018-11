Vučić i SNS odgovornom politikom podigli ugled Srbije

HELSINKI – Ministar za evropske integracije Srbije i sekretar SNS-a Jadranka Joksimović izjavila je danas da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom Samita šefova država i vlada iz redova Evropske narodne partije (EPP) izneti stavove Beograda i zabrinutost zbog poslednjih poteza Prištine kojima se pored podrivanja poverenja u Briselski dijalog, podrivaju i regionalni ekonomski odnosi.

Joksimović je u izjavi novinarima, govoreći o značaju učešća predsednika Vučića na Samitu EPP-a, pred nastavak dijaloga Beograda i Prištine navela da je Samit možda i uticajnija platforma za prenošenje stavova, izgrađivanje sopstvene pozicije i promovisanje među važnim akterima procesa.

„Mislim da će predsednik Vučić iskoristiti ovu priliku da iznese sve naše stavove i zabrinutost pre svega zbog poslednjih poteza Prištine, kojima se ne podriva samo poverenje u dijalog, koji je već odavno podriven, već se podrivaju i regionalni odnosi, čak i regionalni ekonomski odnosi o kojima smo svi govorili da bi bili najprihvatljiviji, jer je svima u interesu bolja ekonomija“, kazala je Joksimović.

Prema njenim rečima, potezi Prištine, koji podrivaju čak i ekonomsku regionalnu saradnju su razlog ne samo za zabrinutost, već i za iznošenje stava Srbije o tim pitanjima.

Kako je navela, predsednik Vučić i drugi učesnici Samita, među kojima su Johanes Han, Angela Merkel, Bojko Borisov, Sebastijan Kurc, razgovaraće i o drugim temama vezanim za region Zapadnog Balkana koji, kaže, ponovo postaje kompleksan.

Istakla je da je Srbija uvek percipirana kao stub stabilnosti i navela da je to nezahvlana pozicija, iako govori dobro o nama, ali nije uvek jednostavna.

„Predsednik Vučić i mi smo uvek percipirani kao stub stabilnosti i to nam nekada nameće i obavezu dodatnog spuštanja lopte, dodatne trpeljivosti koja nije uvek jednostavna, ni laka, ali očekivanja od nas po pitanju stabilnosti su velika, a to smo zaslužili odgovornom politikom“, kazala je Joksimović.

Kako je navela, predsednik Vučić i Srpska napredna stranka zaista zaslužuju to poverenje.

„Verujem da će predsednika svi večeras i sutra pažljivo saslušati i sigurna sam da će to imati znatnog ođeka u ovim krugovima koji na kraju kreiraju evropsku politiku prema našem regionu i našoj zemlji“, kaže ministar.

Govoreći o Samitu, Joksimović je navela da je Evropska narodna partija skup stranaka u Evropi desnog centra, koje su uglavnom vodeće stranke brojnih zemalja EU, kao što su stranka Angele Merkel, Sebastijana Kurca, Bojka Borisova…

Kaže da je Srpska napredna stranka već dve i po godine pridružena članica, što je najviši stepen članstva koju jedna stranka koja dolazi iz zemlje koja nije članica EU može da ima.

„To znači da mi učestvujemo u svim odlukama izuzev onih koje se tiču direktno evropskih institucija, jer nismo članica EU“, navela je.

Prema njenim rečima, SNS je vrlo aktivna kao članica ENP, što je visoko vrednovano, te da će upravo zbog toga predsednik Vučić sutra tokom plenarnog zasedanja, kada će se izabrati glavni kandidat ENP na izborima za Evropski parlament i evropske institucije sledeće godine, dobiti mesto u prvom redu.

Joksimović kaže da to predstavlja važan diplomatski neverbalni signal za to koliko je predsednik Vučić lično i SNS vrednovan u tim krugovima.

„Predsednik će sedeti u prvom redu, a pored njega će biti Sebastijan Kurc, tu će biti Bojko Borisov, Viktor Orban, kao i Tajani, predsednik Evropskog parlamenta, Žan Klod Junker, predsednik Evropske komisije, Donald Tusk, predsednik Evropskog saveta, najveća i najvažnija imena u ovom trenutku, svi oni koji su na neki način zaduženi za naš region i Srbiju, kao što su i komesar Han, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekelister, a svi pripadaju grupaciji ENP“, navela je Joksimović.

Kaže da to govori o uticaju koji je SNS i kao stranka i kao Vlada predvođena SNS-om uspela da stvori na dva nivoa, državnom, ali i partijskim koji se izuzetno vrednuje, jer se, kaže, sve odluke prvo donose na nivou stranačkih grupacija u Evropskom parlamentu, a onda i kreiranje politika.

„Mi smo pre dve i po godine otvorili ovu platformu za dodatno lobiranje za interese Srbije i najveći značaj ovoga jeste što ćemo videti šta su glavne teme u EU danas, kakav je njihov odnos prema aktuelnim pitanjima, od evropskih izbora, ali i Bregzita, ekonomskih pitanja, odnosi sa drugim globalnim silama i naravno odnos prema regionu“, kaže ministar.

Dodala je da je Samit prilika i da predsednik Vučić iznese jasno pozicije Srbije vezano za sva važna regionalna pitanja u ovom trenutku, kao i očekivanja i da čuje šta je to što će biti „trasa politike koja će se voditi prema regionu u narednom periodu“, posebno imajući u vidu da nakon evropskih izbora naredne godine slede možda i promene u strukturi i politici EU.

(Tanjug)