Vučić: Imamo posla sa opasnim ljudima, iracionalne svesti

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u zatvorenom delu sastanka sa predstavnicima Srba sa KiM izrazio svoju još veću zabrinutost zbog aktuelnog dešavanja od one, koju je mogao da izrazi u javnom delu sastanka, jer, kako je rekao, imamo posla sa iracionalnom svešću ljudi koji su veoma opasni.

„Kada imate posla sa ljudima koji spaljuju hranu na lomači u Kačiniku i Dečanima, onda znate da je reč o ljudima sa iracionalnom svešću, sa opasnim ljudima koji mogu da preduzmu ko zna kakave još poteze“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara N1 tv o tome šta su konkretni potezi koje će Srbija preduzeti narednih dana.

Ocenivši sistuaciju kao veoma tešku, Vučić je primetio da su Srbiji ruke vezane.

Predstavnicima Srba sa KiM, međutim, rekao je sve što misli, a nešto otvoreniji bio je razgovar o nekim mehanizmima koje je moguće primeniti. Kaže i da ih je, pre svega, zamolio da ne prave betonske barikade, jer bi prištinska strana to mogla da iskoristi protiv njih.

„Razgovarali smo o tome kako da snabdemo bolnice lekovima i drugim potrebštinama, kako da dođemo do papira… Moramo da imamo plan A i plan B, iako će sve to biti veoma teško. Biće teško bez lekova i drugog materiajla, gaze, flastera…, Sve je to nešto što im je potrebno“, kazao je Vučić.

Reč je, kazao je, i hrani, vodi i drugim stvarima na čemu moramo zajednički da

radimo.

„Mi nemamo ratničke strategije, kao što se bavila prištinska strana“, kazao je Vučić i ponovio da je Srbiji važno da se održi mir i stabilnost.

(Tanjug)