Vučić: Italija je prvorazredan partner Srbiji

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas, u razgovoru s predsednicom Odbora za spoljne i evropske poslove Poslaničkog doma Skupštine Italije Martom Grande, da dve zemlje intenzivno i sadržajno sarađuju, na nivou strateškog partnerstva, i zahvalio Italiji na podršci evropskom putu Srbije.

„Italija je prvorazredan partner Srbiji, kako politički, tako i ekonomski, s nadom da će još više italijanskih kompanija iskoristiti povoljno poslovno okruženje i investirati u našoj zemlji“, rekao je Vučić.

Kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, on je u razgovoru koji je bio posvećen bilateralnim odnosima i situaciji u regionu, takođe zahvalio za snažnu podršku Italije evropskom putu Srbije, kojoj aktivno doprinose i italijanski parlamentarci.

Marta Grande rekla je da je delegacija Odbora za spoljne i evropske poslove s razlogom izabrala Srbiju za svoju prvu posetu, imajući u vidu njen značaj za budućnost Balkana i doprinos miru i stabilnosti u regionu.

Govoreći o regionalnoj situaciji, predsednik Vučić je ukazao na neodgovorne postupke Prištine, pre svega na neopravdano uvođenje takse od sto odsto na srpske proizvode, koje ne samo da krši pravila Cefte već i pravo na život Srba na Kosovu i Metohiji.

On je, ipak, iako se Priština do sada oglušivala na zahteve iz EU i sveta da ukine takse, „izrazio nadu da će biti dovoljno razuma da se to pitanje reši i time ispune uslovi za nastavak Briselskog dijaloga i sačuva mir i stabilnost u regionu“.

Predsednica Odbora italijanskog Poslaničkog doma pohvalila je miran i racionalan način na koji Srbija i predsednik Vučić pristupaju rešavanju aktuelnog problema, dodaje se u saopštenju.

