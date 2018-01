Vučić: Izbori 4. ili 11 . marta, prvi na listi doktor Zoran Radojičić

Sutra ili prekosutra biće raspisani beogradski izbori, a održaće se 4. ili 11 marta, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je za RTS rekao da će konačnu odluku o datumu doneti predsednica parlamenta Maja Gojković, koja izbore i raspisuje

Govoreći o listi „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd“, on je rekao da će prvi na njoj biti biti direktor Dečije klinike Tiršova Zoran Radojičić.

„Vrlo je moguće, i ne isključujem mogućnost da on bude gradonačelnik“, rekao je Vučić.

On je istakao i da to nije lista političkih stranaka i da će medju prvih 25 biti dosta iznenadjenja i možda tri do četiri člana neke partije.

„To nije lista Srpske napredne stranke, ni naših prijatelja sa kojima saradjujemo iz PUPS-a, SDPS-a, Pokreta socijalista ili stranke Nenada Popovića i drugih. Ovo nije lista političkih stranaka, da – svi mi ćemo da podržimo tu listu, ali medju prvih 25 ljudi ima tri do četiri člana političkih stranaka“, rekao je Vučić.

On je dodao da je to lista ljudi koji žele ubrzan napredak grada i još veći broj turista.

Medju onima koji su na listi su i Aja Jung, dekan Pravnog fakulteta Sima Avramović, Branko Milićević Kockica, voditelj TV emisije „Žikina šarenica“ Živorad Nikolić, direktori tri muzeja, nekoliko sportista …

Upitan da li je na listi ostalo mesta za aktuelnog gradonačelnika Beograda Sinišu Malog, njegovog zamenika Andreju Mladenovića i gradskog menadžera Gorana Vesića, on je kazao da jeste.

Za Sinišu Malog je rekao da nema ambicije da ponovo bude gradonačelnik i da ga je više puta molio da bude oslobodjen te funkcije.

On je napomenuo da će Mali ipak ostati da radi i da će biti zaposlen u Beogradu i da će pomagati gradu.

(Beta)