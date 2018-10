Vučić: Kao brinu zbog KiM, a oni brinu o mojoj smeni

BEOGRAD – Mislio sam da opozicija razmišlja o KiM i dobrobiti građana, a oni brinu da li će da me smene ili ne, primetio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagujući na najnoviju izjavu Vuka Jeremića.

Predsednik Narodne stranke rekao je, naime, sinoć u Novom Sadu, da se Vučiću ne sme dozvoliti da postigne dogovor sa Prištinom o razgraničenju, jer će on to politički „kapitalizovati“, odnosno uspostaviti odnos sa značajnim delom međunarodne zajednice, koji će potpuno onemogućiti smenu aktuelne vlasti.

„Računao sam da imaju neke ideale, da brinu o narodu, da brinu zbog KiM, a oni o tome da li će moći da me smene ili ne“, rekao je Vučić novinarima, upitan kako vidi Jeremićevu izjavu.

Upitao je, uz to, da li je Jeremić rekao za šta je primio 200.000 evra od katarske ambasade iz Berlina, ili 5 miliona evra „od onoga lopova koga goni pola sveta“. . .

Vučić je rekao da, „eto, rešenja za KiM nema, pa opet ne mogu da ga smene, ali i poručio da ga ne mogu smeniti iz Londona ili Njujorka, već samo oni iz Kuršumlije, Niša, Prokuplja…kojima su ti što bi da ga smene zatvorili sve fabrike.

U tom smislu podsetio je i na „Šolakove i Đilasove medije“ koji traže fabriku u Kuršumliji i kazao da je tamo bila jedna koju su otvorili ti koji je traže, ali je i zatvorili odmah posle izbora.

Dodao je i da će im pokazati sve fabrike koje su zatvorili, ali i da bi im trebalo pet godina, a da ništa drugo ne rade, da obiđu sve fabrike koje je on otvorio.

„Tako, da, ako će ljudi da glasaju za zatvaranje gabrika i uništavanje Srbije, da me ta intelektualna elita optužuje za to da sam sa Puškinom trgovao oružjem i mafijaške poslove sklapao, onda postoji i ta mogućnost“, rekao je predsednik Srbije.

A kad je reč o najavama iz opozicije o mogućem bojkotu narednih izbora, Vučić je rekao da „svako ima pravo da radi šta hoće, u skladu sa svojim pravima i obavezama.

„Ko hoće da bojkutuje, neka bojkotuje, ali niko nema pravo ništa da razbija i ruši, kao i prava drugih ljudi da ugrožava“, naglasio je on.

Podsetio je da je gledao već jednom besmislene šetnje sa ciljem da Saša Janković bude premijer.

„Mislim da sam izabrao mnogo boljeg premijera i veoma sam srećan zbog toga. Zamislite da sam neke gore od Jankovića izabrao. Zamislite stručnjaka za napredak Boška Obradovića. O tome i takvim stvarima da pregovaram neću. Neću ni da pregovaram o tome da se proglase Šolakovi i Đilasovi mediji normalnim, koji lažu svaki dan“, rekao je on.

Vučić je ukazao da drže medije pod kontrolom, da se na kablovskoj pod rednim brojem jedan nalazi televizija koja je pod apsolutnom njihovom kontrolom, i da im ni to ne pomaže, jer ih narod neće.

„Zna narod ko je uništavao zemlju i ko je radio za narod. Hocete da bojkotujete, neka“, dodao je on.

Vučić je istakao da neće primati opoziciju i da nije zainteresovan da ih vidi.

„Ana mora jednom u mesec dana da ih gleda u Skupštini. To je obaveza u skladu sa poslovnikom. I ja sam to radio kada sam morao. Ovako, da slušam njihove pametne zaključke, nisam lud. Oni bi uništili zemlju dok kažete keks“, rekao je on.

