Vučić: Kome se ne svidja neka napusti vlast

Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je danas kolegama iz SNS i koalicionim partnerima da mogu da izadju iz vlasti ako to žele i da ne sede na „dve stolice“.

„Idi gde god hoćeš, svako iz SNS i svako sa drugog mesta slobodno idite samo nemojte da sedite na dve stolice. Kome god se ne svidja neka ide“, rekao je Vučić novinarima u Beogradu odgovarajući na pitanja o situaciji unutar SNS i odnosa sa koalicionim partnerima.

On je kazao da kome se ne svidja bolje da ode odmah nego da mu kada „dodje teško vreme zabije nož u ledja“.

Upitan da li će SPS izaći iz Vlade Srbije Vučić je kazao da ne postoji realna opasnost za to.

„Poznavajući SPS, SPS ne bi izašao iz vlade ni za šta na svetu. SPS bi mogao da promeni partnera i to bi moguće uradili odmah čim bi im se ukazala prilika, ali ta prilika ne postoji u ovom trenutku“, rekao je Vučića, a potom dodao da je to rekao u šali.Povodom natpisa da je razočaran u svoje stranačke kolege on je kazao da najvećem broju svojih partijskih saradnika veruje.

„Da li sam većini njih obezbedio karijere? A zar nisam, bar sam im pomogao malo, a velik broj njih na korektan i častan način obavlja svoju dužnost“, kazao je Vučić.

