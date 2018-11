Vučić: Kosovska vojska na severu – to se neće dogoditi

BRISEL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras u Briselu, povodom namera Prištine da formira kosovsku vojsku pri čemu bi jedan puk bio namenjen za sever, da se tako nešto neće dogoditi.

„Rekao sam da sam veoma zabrinut zbog toga i rekao sam da se to neće dogoditi. To je sve što imam da kažem svima. Pa neka malo ljudi u Evropi i svi drugi razmisle šta je to dogovoreno briselskim sporazumom, šta je to što je dogovoreno sa NATO i zašto je to nekome danas potrebno i ko bi to želeo da izaziva sukobe“, rekao je Vučić.

Kako je dodao, Srbija to svakako ne želi.

„Srbija ne želi sukobe, Srbija želi mir sa Albancima, ali Srbija neće dozvoliti ugrožavanje slobode i mira svojih građana i svog naroda“, poručio je predsednik Srbije.

(Tanjug)