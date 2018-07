Vučić: Lepog rešenja za KiM nema, boriću se da bude nešto

NIKINCI – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da za nas lepog i povoljnog rešenja što se tiče Kosova i Metohije nema i da to narod treba da zna kao i da je bolje da imamo nešto nego da nemamo ništa i da će se on za to boriti.

„Nema za nas povoljnog trešenja i to ljudi moraju da znaju, nema za nas povoljnog i lepog rešenja, ne postoji…Kao što nije bilo ni lepog rešenja ni za Krajinu pa smo dobili najteže i najgore. Ali je bolje da imamo nešto nego da nemamo ništa i bolje je da to nešto upodobimo sa budućnošću cele Srbije i svih građana nego da nemamo ništa“, rekao je Vučić novinarima u Nikincima.

Kako je rekao on će da se bori za to.

„Ako me pitate u šta sam uveren, šta će Srbi da izaberu, ja ću da se borim da izaberu ovo. Da li će, ne da nisam siguran, nego mislim da će biti nešto drugo. Nemam nikakav problem sa tim. Važno mi je da mi je čista savest da sam pokušao da spasem Srbiju, da spasem ono što se spasti može na KiM, i srpski narod i to je moja dužnost“, poručio je Vučić.

A posle toga, dodao je, građani neka sami vide šta i kako „sa ovim stručnjacima koji su nas doveli dotle da imamo granicu na Jarinji i Brnjaku, budemo pred bankrotstvom, da nemamo vojsku…“.

„Narod neka glasa kako hoće, kako želi. Drugog septembra su izbori u Majdanpeku. Evo prilike, glasajte za ovih desetoricu što na te izbore idu – nikakvih problema nema“, rekao je Vučić.

On je napomenuo i da je jasno da bilo kakvog rešenja u kojem Srbi mogu bilo šta da dobiju bez Anmerikanaca nema, kao ni Evropljana, kao ni Rusa i da je to ono što je veoma važno.

Upitao je i kada je u Srbiju pre nego u ovo vreme dolazio predsednik Izraela, Kine i dodao da nije nikada, a takođe i kada je u Srbiji sa takvim porukama dolazio turski predsednik ili kancelarka Nemačke.

„Nikada i to se ne stiče preko noći, već morate da dobijete poštovanje ljudi širom sveta, da vodite nezavisnu politiku, ozbiljne, odgovorne i suverene zemlje i sa tim poštovanjem možete da dobijete takav odgovor međunarodne zajednice“, rekao je Vučić.

(Tanjug)