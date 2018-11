Vučić: Licemerje Albanaca i onih koji to dozvoljavaju

NOVI SAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je kao vrhunac licemerja, ne samo Albanaca, već i onih koji to dozvoljavaju, najavljenu zajedničku sednicu vlada Kosova i Albanije, na kojoj će razmatrati uklanjanje međusobnih ekonomskih barijera.

Upitan da prokomentariše najavu iz Prištine o zabrani ulaska srpskim ministrima, Vučić je samo kratko rekao da Prišina sada neće da pusti nikoga od državnih funkcionera.

„Ali, vidim da su za sutra zakazali zajedničku sednicu sa Vladom Albanije, da hoće da ruše sve granice i barijere. Ali, to je vrhunac licemerja, i to ne samo Albanaca koji žive na Kosovu i u Albaniji, već i i onih koji to dozvoljavaju“, poručio je Vučić.

(Tanjug)