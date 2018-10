Vučić: Liste čekanja trostruko manje nego pre pet godina

BEOGRAD – U Kliničkom centru Srbije danas je počeo sa radom iks nož za lečenje tumora, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je prvi pacijent jutros već zračen na tom aparatu, te da je predviđeno da u naredna dva meseca bude tretirano još 30 onkoloških pacijenata.

„Hoću da se zahvalim na velikom trudu i radu koji ulažte da bi čuvali zdravlje našeg naroda i lečili naše pacijente. Energija i trud koji ulažete nije direktno proporcijalan našoj zahvalnosti. Hoću da vam se zahvalim da teškom i napornom radu, verujući da ćemo moći makar deo da vam vratimo“, rekao je Vučić i naveo da je mašina koštala 7 miliona evra.

Rekao je da svake godine imamo 40.000 novoobolelih od raka i da ti ljudii ne smeju da čekaju.

„Liste čekanja koje danas imamo, koje su trostruko manje nego pre pet godina, moraju da budu izbrisane i moramo da lečimo ljude na najbrži mogući način i zato smo spremni da još ulažemo“, naglasio je Vučić.

Naveo je da smo 2012. godine imali jedan linearni akcelerator i da je u Vojvodini jedna trećina ljudi umirala zato što nikada nisu mogli dođu da dođu na red.

Danas, kaže, imamo deset linearnih akceleratora i dramatično je popravljeno stanje u zdravstvu po tom pitnaju.

„Čuo sam da postoji neka mašina, Protom bim, koja postoji na četiri mesta u Evropi, ne obećavam, ali se nadam da ćemo da pokušamo da je nabavimo. To je dobro za Vinču i ostale specijaliste i to je najbolji uređaj za lečenje tumora. To je neko svetsko čudo“, naglasio je Vučić.

(Tanjug)