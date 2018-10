Vučić: Ma ne mrze oni mene, već svoju zemlju

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da predstavnici opozicionog Saveza za Srbiju ne mrze njega, već mrze svoju zemlju, mrze Srbiju i mrze i kritikuju sve što se u zemlji dobro uradi, te poručio da će im se suprotstaviti, jer ih se, kaže, ne plaši.

Vučić je gostujući na Pinku rekao da oni uvek nađu razlog da kritikuju sve što vlast dobro uradi.

Pri tom su to ljudi koji prete novinarima, hoće da ih hapse i da zatvaraju, a kao primer je naveo pretnje uredniku Informera Draganu Vučićeviću i televiziji Pink.

Hapšenje Vučićevića traže, rekao je, zato što je upravo on razotkrio i predstavio javnosti šemu Đilasovih 12 firmi, finansijskih malverzacija i pranja para.

„Šta to muljaš i petljaš, i ti i Šolak? Ko ima firmu na Malti? Ja je nemam. Ko od vas daje kamatnu stopu od 15 odsto da bi izvlačio pare odavde?“, zapitao je Vučić i dodao da će time baviti državni organi.

Objašnjavajući ponašanje predstavnika opozicije, Vučić kaže da u momentu kada traže hapšenje novinara i zatvaranje Pinka predstavnici opozicije moraju nešto da izmisle.

Upitan da li će oni da odgovaraju za neke svoje radnje i postupke i konstataciju da se dugo čeka na tu neku vrstu pravde, Vučić kaže da kada bi se počelo sa primenom pravde, opozicija bi rekla da je reč o političkom pritisku na one koji drugačije misle.

Kao primere neprestane kritike svega, svakog rezultata, naveo je primer Kraljeva, koje sada ima budućnost, ali su, kaže, morali da izmisle nešto da bi to kritikovali.

Naše odbojkašice, kaže, došle su sa zlatnim medaljama, a njihov trener je jednu takvu poklonio njemu, a opozicija je i to iskoristila za kritike, kao i nedavno što su, podsetio je, kritikovali vaterpoliste koji su zahvalili vladi što im se naknade za osvojena odličja isplaćuju na vreme.

„Oni (opozicija) mrze svoju zemlju i samo bi je pljačkali i razarali i to pravdaju time što mrze mene. Ne, oni mrze Srbiju, raduju su neuspesima … Ne pričaju o Grdeličkoj klisuri i putu koji će biti završen do januara ili o izgradnji deonice puta od |Obrenovca do Čačka, koji će takođe biti gotov do kraja godine…“.

Precizirajući da je ponašanje opozicije zapravo politički biznis, Vučić je podsetio da se Đilas obogatio u periodu od 2007. do 2012, kada je bio na vlasti.

A pričao je, kaže, da je prodavao žvake.

„Kakve žvake, pa nije imao ni hleb da jede“, rekao je i dodao da je Đilas taj koji je sam prijavio imovinu vrednu 25 miliona evra.

Zapitao je i zašto Đilas nijednom nije odgovorio na pisma vlasnika Pinka Željka Mitrovića.

„To su ljudi čiji koalicioni partneri i oni vrše nasilje nad ženama, tuku novinarke ispred vaše televizije. To su Đilasovi i Jeremićevi koalicioni partneri….“, rekao je.

Na opasku novinara da je Đilas tukao i svoju ženu i tasta, Vučić je rekao da dokumentacija o tome postoji kod državnih organa, te dodao da prezire ljude koji tuku ženu.

„Prezirem ih, to su najgori ljudi“, kazao.

On nikada nije podigao ruku ni na dete, a onima koji podižu ruku na žene, za njih bi, dodao je, uveo neke druge mere, ali nije u mogućnosti, nažalost…

„E upravo zato im je potrebno sve ovo da bi prikrivali svoju prirodu, zato se tako ponašaju sve vreme“, rekao je predsednik i dodao da su predstavnici opozicije godinu dana ismevalil na svim društvenim mrežama Vučićevića koji je govorio o tihom državnom udaru u Srbiji.

Ispostavilo se da je Vučićević bio u pravu, kazao je Vučić precizirajući da je poziv predstavnika opozicije na puč bio školski primer toga.

„Taj lider je rekao ‘vojsko, uhapsi svog vrhovnog komandanta’. Ako postoji školski primer poziva na puč, onda je to to“, naveo je Vučić i istakao da je srećan što taj predstavnik opozicije nije odgovarao.

To što nije odgovarao je pokazatelj da smo mi demokratska zemlja.

Dakle, ti koji pozivaju na puč i tuku žene i pozivaju na silovanje treba da budu budućnost Srbije, kazao je Vučić istakavši da svako normalan mora da se naježi na to.

Vučić je rekao i da stranka na čijem je čelu dobija novac iz budžeta, te da je to veliki novac, ali mali u odnosu na onaj koji prima opozicija.

Oni, dodao je, imaju toliko novca da bi mogli u zemlji da urade šta god hoće.

„Iako sam nemoćan… suprotstaviću im se, jer nemam nameru da idem iz ove zemlje i nikada neću, niti ih se plašim, niti ću se sklanjati. Živim u najboljoj zemlji na svetu, koja je sve bolja, nemam račune na Malti…“, kazao je.

(Tanjug)