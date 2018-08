Vučić: Mali broj ljudi u Srbiji želi kompromisno rešenje za Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da mali broj gradjana Srbije želi kompromisno rešenje za Kosovo, ali je i dodao da tajnih odluka o tom pitanju neće biti.

On je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da će narod dati konačnu odluku „ako do kakvog-takvog rešenja za Kosovo budemo mogli da dodjemo“.

„Dobro razumem raspoloženje naroda koji bi voleo da neko na sebe sam preuzme odgovornost i bude okrivljen za sve, a da niko drugi ne mora da pokaže odgovornost i ozbiljnost. Ja bih to odmah uradio ali to nije moguće po Ustavu Srbije i zato će odgovornost morati da pokažu svi gradjani“, kazao je Vučić.

On je dodao da u slučaju da se dodje do bilo kakvog kompromisnog rešenja za Kosovo, pitanje na referendumu neće biti da li su gradjani za ulazak u EU uz dogovor sa Prištinom već će im biti omogućeno da se „vrlo jasno“ izjasne o potencijalnom sporazumu do koga bi kako je rekao, „možda jednog dana mogli da dodjemo“.

„Biću spreman da snosim konsekvence svestan kakva će odluka gradjana biti. Pokušaću da govorim istinu, ma koliko to da boli mene i ma koliko da bude katastrofalno po stranku koju vodim i politiku koju predstavljam, jer mislim da je to državnički pristup“, kazao je predsednik Srbije.

On je dodao da će Srbija, ukoliko se ikada bude pojavio sa predlogom rešenja za Kosovo, dobiti više nego što je bilo predvidjeno bilo kojim drugim planom.

