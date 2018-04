Vučić: Merkel shvata šta za nas znači Kosovo

BERLIN – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nemačka kancelarka razume našu poziciju, shvata šta za nas znači Kosovo, te da je analizirao s njom Briselski sporazum tačku po tačku, kao što je to juče uradio sa šefom francuske diploamtije Žan Ivom le Drijanom.

„Merkel je to i znala, nije to bilo iznenađenje za nju – prvih 6 tačka nije ispunjeno, sve ostalo jeste, a to su bile obaveze Srbije, a prvih šest tačaka nisu. Biće i dalje angažovana po tom pitanju“, dodao je on.

Neće nam biti lako s KiM, sve drugo nam dobro ide

Neće nam biti lako u budućnosti na političkom planu i to zbog KiM, ali sam zadovoljan razumevanjem koje sam dobio u Berlinu, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić nakon razgovora s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Na pitanje šta je njegova poruka nakon susreta, a s obzirom da je pre posete Berlinu poručio da ne treba previše da očekujemo, rekao da nam sigurno neće biti lako, ni Srbiji ni njenim građanima, ali da je zadovoljan razumevanjem koje je dobio u Berlinu i poštovanjem koje Srbija uživa.

Sa Merkel o četiri teme, najviše o KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vucić izjavio je danas da je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkle razgovarao o četri ključne stvari.

To su, preneo je Vucić novinarima nakon sastanka u Berlinu, bilateralni i ekonomski odnosi, Kosovo i Metohija, situacija u regionu i evropske integracije.

Merkel insistira na očuvanju mira i stabilnosti

Kancelarka Angela Merkel insistira, a mi smo apsolutno saglasni, da se mir i stabilnost moraju očuvati po svaku cenu, rekao je predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa kancelarkom u Berlinu i istakao da mu je rekla da može da je pozove ako je potrebno.

Dogovorili su se, kaže, da u okviru EU nastave da rade na pronalasku rešenja: „Jer, rešenje je uvek bolje nego da rešenja nema, bolje je od svakog konflikta, makar i zamrznutog“, rekao je Vučić novinarima.

I Merkel smatra važnim da Srbija bude u Sofiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas novinarima u Berlinu da mu je nemačka kancelarka Angela Merkel rekla da bi bilo veoma važno da Srbija prisustvuje Samitu EU i Zapadnog Balkana, u maju u Sofiji.

„Ja sam objasnio sve, kako to ide i na koji način, kao i da bi taj Samit bez Srbije značio štetu i problem za Srbiju i da to mi sebi ne možemo da dopustimo“, rekao je Vučić.

Sa Merkel ni o stolici u UN, ni o „mapama“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nemačka kancelarka nije pominjala stolicu u UN za KiM, niti je u razgovoru sa njom bilo reči o bilo kakvom iscrtavanju mapa.

Na pitanje da li je bilo reči o stolici u UN, uzvratio je da je Merkel svakako jedan od najmudrijih i najpametnijih sagovornika, da je konkretna, ali i korektna.

(Tanjug)