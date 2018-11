Vučić: Mogerini razumela gde ovo vodi. . .

BEOGRAD – Posledice poteza Prištine koja je podigla takse za sto odsto na robu iz centralne Srbije su apsolutno nesagledive i mogu da budu katastrofalne po ceo region, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da one moraju biti ukinute, jer druga opcija ne postoji.

„Ovakvi potezi uvek mogu da vas dovedu do apsoltune katatstrofe. Mislim da su to razumeli i u EU, baš onako kako su razumeli i svi drugi, Rusi i kineski prijatelji i čini mi se svi iz Kvinte. To mora da se zaustavi i vrati u pređašnje stanje. Druga opcija ne postoji“, rekao je Vučić na pres konferenciji.

On je rekao da večeras nije ni želeo da govori o svim posledicama, ali su one, kako kaže, apsolutno nesagledive, veoma teške i gotovo katastrofalne po ceo region.

„Zato verujem da će i EU i svi drugi uraditi sve da se Priština ponaša racionalno i razumno. Sve drugo, ne želim ni da mislim o tome…Mislim da je Fedrika Mogerini, kao neko ko ima politički nerv, dobro razumela gde ovo vodi. Posledice ovakvog poteza su apsolutno nesagledive“, istakao je predsednik.

Istakao je da su iz EU korektno reagovali, Mogerinijeva, kao i šef delegacije EU Sem Fabrici na sastanku bez obizra na razlike i što su zemlje Kvinte priznale nezavisnost Kosova.

„Svi su razumeli, i Nemci i Francuzi i Italijani su bili jasni da su protiv takve odluke. Ne mislim da Amerikanci podržavaju takvu odluku, ali drugačiji su nam tu nekako odnosi. Evropa je danas reagovala snažnije, jasnije nego što je to učinila prvi put. Da su ovako snažno i jasno reagovali pre deset dana, kada su prvi put bez ikakvog razloga, a tada nije bilo Interpola, uvodili nekakve takse protiv-pravno, onda bi i ponašanje Prištine bilo drugačije“, rekao je Vučić.

Po onome što rade, kako kaž, vidi da je Priština čvrsta u nameri da nastavi, a što ga, dodaje, navodi na dva zaključka – da će ići do kraja bez obzira na to što će ceo svet biti protiv njih, osim možda nekih koji će javno reći jedno, a skriveno činiti drugo, sto ne bi u potpunosti isključio i drugo – da se više ne može govoriti o nečijim racionalnim potezima.

„Zato sam rekao da me je strah sve više i više od toga šta su ljudi u stanju da urade“, rekao je Vučić.

Istakao je da je njegova obaveza kao predsednika da čuva budućnost naše dece.

„Mnogo smo krvi prolili za slobodu zemlje i više nemamo zivote kojima bismo plaćali i slobodu i budućnost, zato ćemo učiniti sve da mir sačuvamo“, istakao je Vučić.

Kaže da građani Srbije mogu da računaju da će se rukovodstvo ponašati odgvoorno i racionalno i donositi odluke u skladu sa interesima naroda – da pobedi mir.

(Tanjug)