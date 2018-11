Vučić: Moj posao je da branim Srbiju

BRISEL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić

izjavio je danas da se suverenitet Srbije na Kosovo i Metohiji ni po koju cenu ne može dovesti pod znak pitanja i da se na svaki način mora očuvati, ali je podsetio da Srbija nema potpuni suverenitet nad tom svojom pokrajinom već mnogo godina, desetinama godina“.

„Ne znam šta vise da kažem, a posebno mi je čudno i pomalo žalosno to što se neki od njih, ali to su samo neki od njih, nije to ni patrijarh ni većina vladika, najviše vole da se druže sa onima koji su najviše doprineli stvaranju suvereniteta nekih drugih na Kosovu i Metohiji“, rekao je Vučić novinarima u Briselu povodom stava Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o nedeljivosti KiM.

Vučić je rekao da je njegovo da govori istinu, da brine o državi i narodu.

„To je moj posao, a da se junačim i da šaljem tuđu decu u smrt, i da mi svi oni koji su poslali svoju decu u inostranstvo i obeztbedii ih lepo, a da nečija tuđa deca ginu zato što oni misle da to tako treba, ja u tome da učestvujem neću, a da branim Srbiju, da štitim njenu slobodu, to ću uvek da radim“, rekao je Vučić.

(Tanjug)