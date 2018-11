Vučić: Mojsilović s predstavnicima KFOR, korektno se poneli

BEOGRAD – Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović je danas u tri sata imao sastanak sa ljudima iz KFOR-a povodom situacije na KiM, preneo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa KiM.

Preneo je i da su se ljudi iz KFOR-a ponašali vrlo korektno i da su rekli da ne sme da dolazi do incidenata.

„Rekli su im da ne sme da dolazi do incidenata i da su sve jedinice ROSU-a i druge policijske jedinice, njihova policijska vozila, smešteni u bazi Bajer i bazi Belvedere“, rekao je Vučić.

Kako je rekao, oni su se tu smestili da mogu da uđu na sever u svakom sekundu, na tri minuta su od Severne Mitrovice.

„Tu su se smestili i sad nešto čekaju. Kažu da su se spremili da ruše barikade. Ja još nisam video nikakve barikade. Oni ustvari traže incident kojim bi mogli da optuže Srbe“, rekao je Vučić i nastavio:

Zato je, kaže, i molio Srbe da im ne daju povod.

„Oni samo traže način da bi u zapadnim medijima mogli da Srbe predstave kao divljake, hulgane i da se pokaže kako je kosovska država u skladu sa pravilima vladavine prava reagovala i tako dalje i da okrenu priču sa taksi na nemire i barikade. To je cela priča, to je ceo smisao svega onoga što oni rade“, rekao je Vučić.

Poručio je da će Srbija demokratski i tiho, ali istrajno i snažno da se bori za zaštitu svojih interesa.

„Oni su se trudili da saznaju kretanja naše vojske, ali kretanja naše vojske nije bilo. To im je muka i time su hteli da pokažu eto Srbija će da napadne nezavisno Kosovo“, rekao je Vučić i dodao da su to sve priče za malu decu i da svi znaju da su to izmišljene priče, samo se prave da nisu i da ne znaju.

(Tanjug)