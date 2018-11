Vučić: Molio sam za balkansku gasnu rutu bivšeg Južnog toka

VARNA – Srpski predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na Samitu kvadrilaterale Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije u Varni zatražio da se dozvoli izgradnja gasovoda na „balkanskoj ruti“ bivšeg projekta Južni tok kako bi Srbija mogla da nabavlja ruski gas koji je dosta jeftiniji i ima ga u dovoljnim količinama.

„Molio sam za balkansku rutu, bivšu rutu Južnog toka, da nam se to dozvoli kako bi dobijali jeftiniji ruski gas (preko nastavka Turskog toka), ali smo spremni da razgovaramo o svim drugim načinima za snadbevanje gasom Srbije. Ali, ljudi dajte ono što je najrealnije i što znamo, gde gasa ima i što je najjeftnije, da to probamo da dobijemo i da se oko toga dogovorimo“, rekao je Vučić nakon samita.

Srbija se, naglasio je Vučić, sprema da raspiše tender za izgradnju dela gasovoda kojim bi se povezala s bugarskim gasovodom.

Rekao je da su na kvadrilaterali najkonkretniji razgovori vođeni upravo u oblasti energetike i posebno o snabedavanju gasom.

„Energetika je za nas od ključnog značaja, približava se 2019. i mi se nadamo da će sve biti u redu sa snabdevanjem ruskog gasa koji ide preko Ukrajine“, rekao je Vučić, dodajući da i Srbija dobija gas preko Ukrajine.

Kako kaže, ako to ne bude slučaj, postavlja se pitanje šta će Srbija da radi.

„Zato smo danas svi i (bugarski premijer bojko) Borisov i ja i svi drugi izneli neke rezervne varinjante, ali mi, Mađari i Bugari u stvari nemamo rezervnih varijanti. Čak i Austrijanci mogu da dobijaju gas iz Severnog toka. Mi ne možemo i Borisov je rekao da Bugarska hoće da ima deo lokalnog gasa iz Rumunije i Bugarske, ali da su to male količine. Za nas tu nema ničega“, naveo je Vučić.

Predsednik Srbije dodaje da Bugarska,takođe, hoće azerbejdžanski gas iz LNG terminala u Aleksandropolisu, ali da je taj gas dvostruko i trostruko skuplji nego ruski gas.

Vučić je naglasio da je zahvalan premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu što će deo gasa iz gasovoda koji ta zemlja pravi u saradnji sa Italijom ići ka severu, što su dobre vesti.

„Ali, to je sve malo i nedovoljno i logično skuplje. Oni nam kažu – možete da dobijete gas iz Aleksandropolisa, možete da čekate pa da dobijete s terminala na Krku, ali mi nemamo za to nikakav gasni interkonektor. I opet treba da imamo tri puta skuplji gas zbog geopolitičkih sukoba i velike geopolitičke utakmice između Amerikanaca i Rusa. Mi samo hoćemo da imamo jeftin gas za svoju zemlju, ne trošimo ga mnogo, trošimo ga srećom sve više, jer industrija napreduje i to je sve što Srbija moli i traži“, poručio je Vučić.

Podsetio je da Srbija, s druge strane, gradi gasni interkontektor s Bugarskom, uz podršku EU od 49,6 miliona evra, koji treba da bude gotov do kraja 2021. i do maja 2022. da bude pušten.

Podsetio je da Nemačka, takođe, nabavlja ruski gas preko Severnog toka i da su im Rusi prodali 200 milijardi kubnih metara gasa, i dodao da su i pored toga sada problem „naše tri milijarde kubnih metara gasa ili u budućnosti pet milijardi“.

„I da mi treba da platimo 600 dolara gas umesto 200 dolara na hiljadu metara kubnih. Pa, ko će to da plati“, upitao je Vučić.

Ističe da je još gore ako ne možemo nikako da ga dobijemo.

„I kako ću ja to narodu da objasnim. I sad zbog svetske poltike, zbog svega što se dešava treba da kažem građanima izvinite, smrzavajte se, indistrija da prestane da radi i slično zbog svetske politike i što se tuku veliki između sebe“, rekao je Vučić.

On je naveo da je na kvadrilaterali razgovarano i o brojnim drugim infrastrukturnim projektima, na primer gradnji autoputa Temišvar – Pančevo, što bi moglo da bude završeno već pre kraja 2021. godine.

Takođe, razgovarano je i o gradnji pruge Beograd – Solun – Atina, a posebno zbog toga što će biti vrlo teško predvideti cenu nafte zbog odnosa sa Iranom i Saudisjkom Arabanijom, kao i odnosa SAD i Rusije.

„Niko ne zna da li će cena nafte rasti ili padati, ali strateški će verovatno cene ići naviše u godinama koje su pred nama i u tim uslovima železnički saobraćaj će postajati jeftiniji, kargo i putnički, i zato je od ključnog značaja da potpišemo memorandum sa Skopljem i Atinom oko izgradnje brze železničke pruge Beograd – Solun – Atina“, dodao je Vučić.

(Tanjug)