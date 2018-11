Vučić: Moramo se pripremiti na dugotrajnu pomoć našem narodu

BEOGRAD – Moramo se pripremiti na dugotrajnu pomoć i podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, koja neće biti ni laka, ni jednostavna, ni jeftina, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući odlučnost Albanaca da guraju do kraja sa merama.

Predsednik je poručio da Srbija ne pristaje ni na kakva nova pravila i ucene i pozvao Prištinu da povuče nezakonite, varvarske i protivcivilizacijske tafire, jer u suprotnom neće biti nastavka razgovora.

Dodao je da je juče pokušao da upozori domaću i međunarodnu javnost da će to što Priština radi izazvati katastrofu velikih razmera.

U obraćanju nakon sastanka sa ministrima i premijerkom, Vučić je rekao da je jedan od načina na koji bi Priština sada da izađe „iz cele priče“ jeste da sa nama razgovaraju, a mi da to prihvatimo i da budemo srećni kad vrate tarife na 10 odsto, što Srbiji, poručio je, ne pada na pamet da prihvati.

„Ili da prihvatimo da im damo sve u energetici, a oni će da povuku tarife i da, valjda, prihvatimo novu realnost. Treće, ne znaju ni oni šta je, ali da učinimo nešto za Prištinu da bi ona spasila obraz“, rekao je predsednik.

Srbija, poručio je, ni na šta od toga neće da pristane.

„Srbija ne pristaje na nova pravila, nove ucene za zemlju i narod. Povucite tafire, nezakonite, varvarske, protivcivilizacijske… Kada ih povučete, odmah ćemo da razgovaramo na temu koju hoćete, ali dok to ne uradite, da nam divljačkim potezima uvodite u novu realnost – nismo glupi, ali nema tog pritiska koji možete da napravite“, poručio je Vučić.

Pošto drugačije ne mogu da pobede srpsku državu, koja je danas mnogo ekonomski snažnija i odgovornija nego 204-2012 kad smo trpeli poraz za porazom, oni

vide kako se klatno pomera na stranu Srbije, zato je nervoza sve veća, ističe Vučić.

Kako je rekao, glavni cilj Albanca sa Kosova jeste da Srbi napuste Kosovo, da ih tamo više ne bude, da svojoj deci poruče da nemaju budućnost.

„Zato molim Srbe da budu jaki i da ostanu. Govorili smo večeras o tome na koje načine ćemo pomoći, naš narod neće biti gladan i žedan, ma koliko d abude potrebno novca da potrošimo, naći ćemo rešenje za opstanak naroda ali nećemo prihvatiti ucene onih koji su u tome učestvovali ni bilo koje pritiske“, poručio je Vučić.

Onima koji misle da je moguće da vojnom, policijskom silom uplaše Srbiju – da to nije moguće i Srbija tako nešto neće dozvoliti.

„Mi jesmo mali, slabi, moramo da vodimo računa svom narodu jer smo imali puno ratova, i moramo da vodimo računa o svakom životu i zato mirno i staloženo odgovaramo na provokacije, zato više ćutimo nego što govorimo, zato ih molimo za stabilnost i mir i ne pretimo nikome“, rekao je Vučić.

Odluke Prištine kojima se onemogućava trgovina je nešto što predstavlja najznačajniji pokušaj destabilizacije Srbije do danas.

„Uvodejenje taksi je anticivilizacijski antievropski čin, kršenje jednog fundamentalnih prava i sloboda na kojima počiva Evropa i svet – sloboda kretenja i protoka roba, kapitala i usluga. Ono što su uradili, uradili su iz nama nepoznatih razloga, a pravdaju ga tobožnjom agresijom Srbije u čemu su dobili pdoršku nekih značajnih svetskih sila“, rekao je predsednik Srbije.

Predsednik je rekao da Priština okrivljuje Srbiju za to što je pobediala na glasanju u Interpolu i to ste mogli da vidite i u zapadnim medijima.

„Oni nama nemaju šta drugo da zamere, nemaju šta da nam kažu, nismo prekršili CEFTA, kao ni BiH, ugrožavaju ekonomski razvoj i Srbije i BiH. Gledaćemo da i sa BiH koordinišemo naše aktivnosti da se uspostavi vladavina prava u regionu Zapadnog Balkana i CEFTA“, dodao je Vučić.

Vučić dodaje da histerija u Prištini ne prestaje, da nas optužuju za Interpol a da Srbija nije tražila nikakvo glasanje.

„Na početku razgovara sa njima rekli smo – nemojte da tražite ulazak u međunarodne organizacije, to mora da bude deo našeg sveobuhvatnog dogovora. Ne možete da nas stavljate pred zid a da se mi pravimo da se ništa ne događa“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, izjava Ramuša Haradinaja da idu sa tim merama do kraja i da za meseca dana Srbija mora da prizna Kosovo ili će biti srušena vlast u Beogradu na ulicama – nije slučajna ali to nije njegova zamisao, već je to pročitao sa papira koji je neko drugi doneo u njegovu kancelariju.

„Oni su postigli neku vrste bese da izdrže sa taksama i da teraju do kraja za šta će obezbeđivati podršku u Vašingtonu kako sami kažu, a mi ne želimo da verujemo da je tako, i da će ići do iznemoglosti da bi pokazali da su država 100 odsto. To je za njih politička kampanja, igra, šala. napravili su bilborde, igraju se time, to je za njih priča za dnevno-političku upotrebu i ništa drugo ih ne interesuje“, ističe Vučić.

Oni koji misle da su u pitanju samo njihovi interni razlozi nemaju odgovor na pitanje zašto je Tači inicijativom Ustavnom sudu Srbima i ono malo što su dobili od društvene imovine – ponovo oduzeo.

„To je uradio Tači a ne Haradinaj, oni rade zajedno, ponekad pokazuju da tobož nisu jedinstveni, ponašaju se kao dobar i loš policajac, ali su jedinstveni u antisrpskoj politici“, ističe Vučić.

Istakao je i da ništa nije slagao ni izmislio kada je izveštavao o kretanju njihovih trupa , već da je gleda fotografije i snimke koje su snuimali naši ljudi.

„Dok su u Srbiji jedva dočekali da kažu da to nije tačno, već da je tačno ono što kaže Kfor . Pa pitam vas, šat je istina, šta je tačno? Ono što he govorio Kfor ili ja? Jesu bile njhove jedinice na tri minuta od Mitrovice ili ne? Tamo nisu inače stacionirane“, kaže Vučić.

Na to što u Prištini poteze opravdavaju obrazloženjem da se sve to radi u cilju utvrđivanja odgovornih za ubistvo Olivera Ivanovića, on pita da li je neko danas čuo da su razrešili ubistvo Ivanovića.

„Naravno da nisu. To im je bila dužnost, ali naravno da nisu“, rekao je on.

(Tanjug)