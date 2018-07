Vučić: Nadam se da neće biti rata nego rešenja kosovskog pitanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, povodom tvrdnje kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da će u slučaju podele Kosova izbiti novi rat, izjavio da se nada da na Kosovu neće doći do rata već do nekakvog rešenja.

„Ali, nije rešenje ako nam kažete sve je naše, a vi nas samo priznajte. Potreban je dogovor. Ljudima je to teško, ali ne može da se odugovlači. Naš je interes da se to pitanje reši“, rekao je Vučić na prijemu mladih šahista u Predsedništvu, povodom Svetskog dana šaha.

Kako prenosi televizija Pink, Vučić je rekao da će učiniti sve da se očuva mir i napredak zemlje i da postignuto rešenje zadovolji državne interese, odnosno da ne sruši obraz Srbiji.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je danas da bi za njega eventualna podela Kosova predstavljala novi rat. On je to izjavio povodom tvrdnje američkog ambasadora u Prištini Krega Delavija, koji je rekao da bi o podeli trebalo da odluče Beograd i Priština, što je u suprotnosti sa njegovim ranijim stavovima po kojima je ideja o podeli veoma opasna.

Komentarišući posetu hrvatske predsednice Albaniji i njenu izjavu da su Hrvati i Albanci braća po oružju, jer je mnogo Albanaca učestovalo u ratu 90-ih godina na hrvatskoj strani, Vučić je rekao da ga to ne zanima jer on vodi računa kako da Srbija ekonomski napreduje.

On je, medjutim, ukazao da to govori o težini položaja u kojem se nalazi Srbija jer pokazuje da postoje oni koji ne žele njen napredak.

„Koliko ih je izgubilo život za Hrvatsku ne zanima ni mene ni Srbiju. Ako neko misli da treba da me to posebno plaši, ne plaši me ni najmanje. Mi radimo svoj posao, da što više pametne dece imamo, koja gledaju u budućnost“, rekao je Vučić.

Govoreći o briselskom dijalogu sa Prištinom, Vučić je naveo da je Srbija bila u očajnoj poziciji, a da je i dalje u vrlo teškoj situaciji, ali da ima još neke figure na tabli, zbog čega će pokušati da izvuče remi.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na intenzivne razgovore predstavnika dela opozicije o koordinisanju aktivnosti protiv aktuelne vlasti i čestitao im na tome što su „već podelili mandate“, iako ne mogu da dobije glasove gradjana.

„To je sitnica koja im nedostaje“, rekao je Vučić i dodao da se glasovi gradjana ne dobijaju u kafani nego kao posledica rada, marljivosti i posvećenosti poslu.

(Beta)