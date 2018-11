Vučić: Najmanje nezaposlenih u istoriji

ZRENJANIN – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u trećem kvartalu ove godine najviša stopa zaposlenosti u svojoj istoriji, odnosno najmanja stopa nezaposlenosti u istoriji.

„I neka smo samo malim delom tome doprineli, time možemo da se ponosimo“, rekao je Vučić na otvaranju fabrike „Eseks Jurop“ u Zrenjaninu.

On je poručio da nas to obavezuje da čuvamo mir i stabilnost, da se borimo za ekonomski napredak naše zemlje, a to možemo uz podršku prijatelja investitora i uz marljiv rad naših radnika.

(Tanjug)