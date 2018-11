Vučić: Najveći udar dosad, cilj priznanje, proterivanje Srba…

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je današnja odluka Prištine najveći udar do sada, ali da će Srbija odgovoriti mudro, racionalno i odgovorno.

„Sačuvaćemo mir“, rekao je Vučić za javni servis, u pauzi sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Predsednik je precizirao da Srbija neće povući nikakve kontramere, jer, kao pouzdan partner, ne želi da krši ni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, niti CEFTA sporazum.

Najavio je da će se sutra sastati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije.

Zahvalio se Federiki Mogerini na pozivu Prištini da odmah ukine tu odluku, te primetio da bi bilo dobro da je EU tako rezolutno reagovala na prve mere od 10 odsto povećanje taksi na robu iz Centralne Srbije.

On je ukazao da Priština ima četiri cilja koja želi da ostvari dizanjem taksi na robu na 100 odsto, a prvi je da izvrši do sada najveći pritisak, koji bi vodio bezuslovnoj „kapitulaciji“ Beograda i punom priznanju nezavisnosti.

Vucičh je rekao da je drugi cilj apsolutne zabrane trgovine da u tišini provede najsnažnije i najbrže etničko čišćenje i proterivanje Srba sa KiM i južno i severno od Ibra.

Predsednik kaže da je ovakva mera, u suštini zabrana trgovine, nažalost moguća zahvaljujući sporazumu o pečatu iz 2011. godine i uspostavljanju granice između Srba i Srba.

Ističe da su prištinske vlasti preduzele posebne mere, da su naredili policijskim jedinicama da onemoguće, kako oni kažu, i ilegalni prolaz robe ka severu Kosova i to je dokaz da su ozbiljno pripremali odluku.

Kao treću stvar zbog koje je Priština preduzela najnovije mere Vučić vidi pritisak na međunarodne organe i institucije da im učine neke ustupke po pitanju vizne liberalizacije i da pokažu da su u stanju da izazovu eskalaciju i destabilizaciju.

„Četvrto, plašili smo se da kažemo da je i to mogući cilj, a to je dolazak do sukoba i potpune destabilizacije regiona zarad nečijih tuđih interesa ili nekih svojih interesa, jer mirnim putem i dijalogom svoje interese ne mogu da ostvare u meri i na način na koji su želeli“, naglasio je predsednik Vučić.

Vučić je zahvalio šefici diplomatije Federiki Mogerini koja je zatražila od Prištine da odmah ukine odluku o povećanju poreza na robu iz Srbije i dodao da je trebalo tako rezolutno reagovati kada su doneli odluku da takse povećaju deset odsto.

„Videćemo da li će Priština to da usliši“, rekao je Vučić za RTS.

Poručio je da Srbija neće ulaziti u kontramere i da neće kršiti CEFTA sporazum, kao ni Sporazum o stabilizaciji i pridružvanju (S SP) i da ćre Srbija biti stabilan partner svakome.

„Ali suština je da ovo nema veze sa odmazdom zbog Interpola“, kaže Vučić i dodaje da to tako prenose mediji u zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova, a kako je rekao, video je i da su mnogi drugi naseli na to.

Osvrnuo se i na razgovor sa ambasadorima Kvinte i EU kojima je ukazao da Srbija nije ništa prekršila.

„Naša mala pobeda u Interpolu nije kršenje bilo kakvog sporazuma, molim vas, razumite“, poručuje Vučić.

Naveo je da je Srbija bila blizu poraza prilikom glasanja za prijem Kosova u Unesko, i da je Priština od taa izgubila 16 glasova a da je Beograd u međuvremenu dobio šest.

Da bih to rekao i onima koji nemaju pojma na pol srbije u pop i vlasti pa znalo se da će srbija da pobedi, akko se znalo? Bili smo blizu poraza u Unesku.

„Dakle oni gube, vidi se da gube drmatično i nervoza je velika“, rekao je predsednik.

Međutim još jednom ističe da Srbija nije prekršila nijednu obavezu i da nije prihvatila prvi briselski sporazum, koji je sadržao obavezu puštanja u međunarodne oganizacije.

„Nismo krivi ni za šta, i zato je takva rakcije Mogerinijeve i svih drugih“, navodi Vučić.

Kaže i da su predstavnici Rusije i Kine pružili punu podršku Beogradu i da misli da su i zemlje Kvinte razumele a je reč o kršenju svih sporazuma.

Najavljuje da će reakcija biti mirna, ozbiljna i ogovorna i da će se sutra sastati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije.

(Tanjug)