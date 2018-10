Vučić: Ne isključujem vanredne izbore, ne kažem da će ih biti

BEOGRAD – Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić iozjavio je da ne isključuje mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora, ali da ne kaže ni da će ih biti.

Na pitanje novinara da li se sinoć sastao sa krugom ljudi iz SNS i da su se dogovorili da će za četiri meseca biti vanredni izbori, Vučić je rekao da je tačno samo to da je imao sastanak sa ljudima iz SNS u koje ima najveće poverenje.

„To je jedino tačno, sve ostalo…“, rekao je Vučić i nastavio: „Redovni izbori su 2020, ali ako pritisak bude veliki i ako ljudi budu želeli izbore, pošto ih narod mnogo voli, a pitanje legitimiteta je ključno…“.

Ne mogu sasvim da isključim mogućnost vanrednih izbora, ne kažem da će ih biti, dodao je.

Ne želi, kaže, da se ponaša kao Bojan Pajtić i svi koji su imali pet, šest odsto, a vladali do kraja.

Interesantno je, primetio je, i to kako je novinar koji je postavio to pitanje znao za sastanak i gde je on održan.

