Vučić: Ne pristajem na ucene i pritiske

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da neće pristati na ucene i pritiske po pitanju dijaloga sa Prištinom.

Vučić je za RTS rekao da je danas razgovarao sa nekim državnicima Evropske unije koji su mu predložili da treba svi zajedno da razgovaraju, kako bi se postigao kompromis, ali da im je poručio da „nema dalje“.

„Imaju brojne ideje o nekim kompromisima, ali ne i kako da smire Albance. Prepuni su ideja, a ja nisam više spreman da slušam. Uopšte me ne zanima cena, čuo sam da će neki da me smrve, ali me ne zanima. Amerika je Albancima i mama i tata, a ostalo su im strine i tetke“, rekao je Vučić.

Kaže da se ne može nekome dozvoliti da u trci na sto metara istrči pre svih deset metara, već da se beskompromisno moraju vratiti na početak.

„Vrati ga na start ili izbaci iz igre, bez toga nema nastavka“, rekao je Vučić.

Objasnio je da time ne želi da kaže da će takse biti ukinute, već da neće da pristane na ucene i pritiske.

„Oni imaju mnogo ideja o kompromisu, ali nemaju ideje kako da spuste takse“, rekao je Vučić i dodao da je jedna od njihovih ideja i da iznude nešto, da ponovo „vrate struju“, da bi spustili takse.

(Tanjug)