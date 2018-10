Vučić: Ne vidim te poraze, sve ispod istog šinjela stiže

BEOGRAD – Predsednik Srbije Alekasandar Vučić

izjavio je danas, na komentare da je „poraz“ kancelarke Nemačke Angele Merkel i njegov poraz, kao što je to i odluka Makednije da uđe u NATO, da je to stoga što je Merkel više pohvalno govorila o reformama u Srbiji, a što se NATO tiče – ponovio je da Srbiju ne interesuje ulazak u tu alijansu.

Sve te priče dolaze „ispod istog šinjela“, od onih nastalih iz DS „plus fašisti“, koji su se svojevremeno svađali oko plena, pa se razilazili, a sada, kada tog plena nema, ponovo se okupili, primetio je gostujući na TV Pink.

Odgovarajući na pitanja u vezi ulaska Makedonije u NATO, te da neki to tumače kao pobedu Zorana Zaeva, a u neku ruku kao njegov poraz, rekao da je i ranije odgovorio da nas ulazak u NATO ne interesuje.

„Ako mislite da je to moj poraz, a njihova pobeda – ne bih se saglasio sa tim“, rekao je predsednik Srbije i dodao da mi takvu „pobedu“ možemo da ostvarimo u svakom trenutku, ali da to nećemo, uz ocenu da to ljudi razumeju.

Kako je rekao, na komentare da je poraz sestrinske partije kancelarke Merkel na izborima u Bavarskoj i njegov, to je zbog onoga što je kancelarka Nemačke o njihovoj vlasti pričala, a nekoliko puta pohvalno o reforama u Srbiji.

(Tanjug)