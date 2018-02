Vučić: Neće strane ambasade odlučivati o putu kojim će ići Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se odluka o putu kojim će zemlja ići neće donositi u stranim ambasadama već isključivo u Srbiji i u medju njenim narodom.

„Nalazimo se na vetrometini različitih interesa i to nije sasvim lako. Ali, naša je odgovornost da Srbiju vodimo odlučno ka Evropskoj uniji kao i da ne uvodimo sankcije Rusiji. Taj stav čuvamo i ne menjamo ga“, rekao je Vučić na predizbornom skupu Srpske napredne stranke (SNS) u beogradskom naselju Železnik.

On je podsetio da su mu mnogi kritičari govorili da neće još dugo moći da sedi na dve stolice (EU i Rusija) ali je rekao da Srbija ima samo jednu, jedinu – srpsku stolicu i da nju neće napustiti ni za šta na svetu.

„I zato je Srbija poštovana svuda na svetu. Ne moraju da nas vole, ali nas poštuju, jer kada nešto kažemo to mislimo i to sprovedemo u delo. Naša reč ponovo nešto znači. I to što imamo više turista to jeste zbog lepog Beograda i Srbije, ali i zbog poštovanja kojeg uživamo“, rekao je Vučić i dodao da je javni dug iznosio 77 odsto bruto društvenog proizvoda kada je postao premijer a da je sada 56,9 odsto.

Govoreći o predstojećim beogradskim izborima, Vučić je rekao da je neophodno da se obrišu razlike izmedju prigradskih naselje i centra grada, jer u tim naseljima živi mnogo više ljudi i zato je potrebno da se popravljaju uslovi života koliko je to moguće.

„Nedaleko odavde, u Makiškom polju, biće i prva stanica metroa i mnogo toga će tada biti lakše… Možda će nešto da kasni mesec ili tri, ali ako kažemo da ćemo metro da izgradimo, mi ćemo da ga izgradimo. Tačka!“, rekao je Vučić koji je u više navrata od simpatizera prekidan uzvicima „pobeda“ i „Aco Srbine“.

Komentarišući napade političkih protivnika, Vučić je rekao da će makar u naredne četiri godine biti brana njihovom „neradu i javašluku“.

„I mogu da prete batinama i nasiljem nad ženama, ali to im ništa neće biti dozvoljeno. Jedino da šetaju mogu, protestujte koliko god možete“, rekao je Vučić.

On je kritikovao i vlast nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Dragana Djilasa i rekao da je aktuelni dug glavnog grada 550 miliona evra manji nego u vreme kada je gradom upravljao „tajkun broj dva, uz pomoć tajkuna broj jedan i Aleksandra Šapića“.

Prvi na izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd“ Zoran Radojičić rekao je da je Beograd sada značajno lepši nego pre četiri godine i da je teško nabrojati sve projekte koji su u tom periodu uradjeni.

Radojičić, koji je i direktor Dečije klinike u Tiršovoj, rekao je da je prvi projekat na kojem treba insistirati u narednom periodu izgradnja klinike Tiršova 2, jer sadašnja bolnica leči tri puta više dece nego što je to predvidjeno 1936. godine kada je izgradjena, što se loše odražava na kvalitet usluga.

On je, takodje, ocenio da je izgradnja metroa od izuzetnog značaja za Beograd jer će „promeniti filozofiju“ glavnog grada i smanjiti gužve.

Predsednica opštine Savski venac Irena Vujović rekla je da je ponosna što je bila deo tima koji je pokrenuo projekat Beograd na vodi i otvorio 20.000 radnih mesta za gradjane glavnog grada, što je omogućilo da Beograd postane prava metropola.

Kandidat na listi Živorad Nikolić, poznat pod nadimkom Žika šarenica, zauzeo se za to da Beograd postane jedan od najvećih centara za informacione tehnologije, jer će tako imati jak temelj razvoja ali i jer će tako otvoriti neslućene mogućnosti za mlade ljude.

