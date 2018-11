Vučić: Neka ljudi vide jesam li ja Hitler ili neko drugi

BRISEL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas, komentarišući naslovnu stranu sutrašnjeg „Danasa“ na kojoj je na karikaturi doveden u vezu s nacističkim vođom Adolfom Hitlerom, da to govori o stepenu sloboda u Srbiji, ali i da njegove političke protivnike najviše nerviraju uspesi Srbije.

Na pitanje novinara da pokomentariše karikaturu na kojoj je povezan s Hitlerom i da kroz usta šefa poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Skupštini SRbije Aleksandra Martinovića on govori, Vučić je rekao:

„O čemu je reč? A šta je rekao Martinović? A ja Hitler? A meni hitlerovci pobili celu familiju. Ali, dobro, šta ćete, to je demokratija u Srbiji. To je najvažnije da postoji, ili što bi oni rekli – diktatura na nivou u kojoj predsednika poredite sa Hitlerom“.

Dodao je da ne mora ni da vidi naslovnu stranu, ali da to dovoljno jasno govori o stopama sloboda u Srbiji.

„Pošto to sumnjam da bi to u nekoj drugoj zemlji moglo da se dogodi. A ja sam na to ponosan. Čestitam im na tome. Čak ne mislim ni da ih tužim“, rekao je Vučić.

„Hitlerovci su moju familiju ubili i uvek sam se borio protiv fašista, i protiv jednoumlja i nastaviću da se borim protiv svih onih koji misle to, ali rečima, stavovima, boljom politikom i boljom Srbijom, jer je to ono što njih najvise nervira. Najviše moje protivnike nerviraju uspesi Srbije“, poručio je predsednik Srbije.

Kako kaže, da ih tuži verovatno bih izgubio pošto su „postavljali žute sudije svuda i na svakom mestu“.

„Ja to neću da radim. Neka ljudi vide jesam li ja Hitler ili neki drugi, pa neka sami procenjuju, ali će i to ostati zapamćeno kao deo sloboda u Srbiji i ponosan sam na te slobode u Srbiji“, rekao je Vučić, dodavši da ne zna šta je Martinović govorio.

„Džabe im je i neće moći da pomognu onima koji su stvarni fašisti i koji bi hteli da ruše Srbiju po svaku cenu i koji bi hteli zarad svojih privatnih džepova sruše i sve kompanije koje makar imaju udeo u državnom vlasništvu i kojima je samo to važno kako da se dočepaju državne kase. Naučio sam ja na to. Naučio sam da svako u Srbiji ima pravo da uzme motku i da me lupi po glavi, da je svako pametniji i da svako zna bolje“, ističe Vučić.

„Još nisam čuo nikog ko bi rekao – nešto ste dobro uradili, e, lepo si uradio tu železaru, e, lepo si uradio Bor. (Zoran) Đinđić i (Boris) Tadić su govorili da tamo treba da se sadi kikiriki, pa se sad ne sadi kikiriki nego će sada da se radi bakar u Boru, kao što se uvek i radilo. Neka oni rade svoj posao, a mi ćemo svoje“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)