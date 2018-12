Vučić: Neka prave paktove, mi smo za saradnju

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da Srbija neće da učestvuje ni u kakvom pravljenju, a ni rušenju „paktova“, već će da traži saradnju sa svima koji to žele, ali da nikada nikome neće dozvoliti da ponižava našu zemlju.

Vučić je, na konferenciji za štampu povodom izjava Envera Hodžaja o pravljenju pakta sa zemljama regiona protiv Srbije i pretnji Nasera Orića, rekao da Srbija želi saradnju sa svima u regionu, tako i sa Skopljem, Podgoricom, Zagrebom, Prištinom, ako to žele.

On je istakao da ne veruje u paktove, već samo u interese.

„Mi ćemo da gradimo interese sa našim komšijama. Nisam skeptik po tom pitanju, iako mnogi imaju interese koji nisu uvek isti ili slični našima“, rekao je Vučić.

„Pročitao sam pažljivo izjavu Hodžaja. On je jedan od jastrebova koji se predstavljao kao fini gospodin nemačkih manira i škole. Svi razumeju sada koja je njegova stvarna uloga. On je samo demantovao da je nazvao to paktom, a suštinu nije sporio nijednog trenutka“, objasnio je on.

Vučić je istakao da bi bio sigurno nekima najbolji da je podržao zabranu ulaska u Crnu Goru Antiću, Bećkoviću i drugima, da bi bio još bolji ako bi se svakog dana izvinjavao, a bio bi, kaže, najbolji na svetu da je rekao da smo mi krivi što nismo uhapsili bivšeg makedonskog premijera, a trebalo je verovatno da ga uhapsimo bez poternice, koja je izdata 48 sati nakon što je napustio zemlju.

„Pošto naša zemlja poštuje pravne norme, i nećemo da dozvolimo da unižava neko Srbiju, pretpostavljam da smo mnogima krivi“, podvukao je on.

Vučić je kazao da će se Srbija truditi da gradi dobre odnose i prevazilazimo razlike.

„To što se razlikujemo u prošlosti je jasno, ali verujem da možemo da to prevaziđemo. Posebno u odnosima sa Hrvatskom, koja je bila jedina zemlja koja je ostala protiv otvaranja dalja dva poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije“, objasnio je on.

Istakao je da ne vidi razloge za sukobe u budućnosti, kako sa Zagrebom, tako ni sa Skopljem, Podgoricom ili Prištinom.

(Tanjug)