Vučić: Nema fotelje za Sulejmana Ugljanina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je predsednik Srbima, Bošnjacima, Madjarima i svim ostalim gradjanima Srbije, a lideru Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Sulejmanu Ugljaninu poručio da za njega „nema fotelje“.

Komentarišući Ugljaninovu izjavu da Vučić nije bošnjački predsednik, a da Ana Brnabić i članovi Vlade Srbije „nisu bošnjačka premijerka i ministri“, predsednik Srbije je kazao da je zajedno sa timom koji vodi izgradio „više obdaništa, puteva, domova zdravlja, bolnica i stadiona“ nego što je lider BNV „mogao da obidje“.

„Moj odgovor Ugljaninu je: Nema Suljo fotelje za tebe, džabe ti sve bilo. Ne mogu ni Djilas ni Šolak tu da mu pomognu“, kazao je Vučić i dodao da će nastaviti da radi u interesu srpskog, ali i bošnjačkog i svih ostalih naroda u Srbiji.

„Nije idealna situacija u kojoj se nalazi srpski narod“

Predsednik Srbije nije danas želeo da komentariše izjavu patrijarha Irineja o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori ali je dodao da mu se čini da ne bi govorio istinu onaj ko bi tvrdio da je idealna situacija u kojoj se nalazi srpski narod.

„Ne mogu da komentarišem ono što govori njegova svetost. Mi želimo dobre odnose sa Crnom Gorom i bolji položaj srpskog naroda. Nadam se da ćemo uskoro imati prilike da razgovaramo o tome sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda u Crnoj Gori i da ćemo o našim biletaralnim stvarima razgovarati sa legitimnim i legalnim predstavncima Crne Gore“, rekao je Vučić.

Nakon obilaska radova na izgradnji obilaznice oko Beograda, Vučić je rekao da Srbija želi dobre odnose sa Crnom Gorom.

„A da li smo uvek srećni – nismo, i o tome govorimo. Pretpostavljam da nisu ni oni uvek. Ali, ko god bi rekao da je situacija srpskog naroda idealna, čini mi se da ne bi govorio istinu“, rekao je on.

Patrijarh srpski Irinej ocenio je ranije, u intervjuu za podgorički list Dan, da je položaj srpske crkve u Crnoj Gori gori nego u vreme osmanske okupacije, a da je status Srba kao u doba fašističke Nezavisne države Hrvatske.

„Srbija ne poklanja, već prodaje oružje“

Vučić je povodom izjave ministra spoljnih poslova Kosova Bedžeta Pacolija da Srbija poklanja oružje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, rekao da Vučić izjavio je danas da Srbija ne poklanja već da prodaje oružje i da to radi u skladu sa propisima.

Predsednik Srbije je naveo da država ima firmu koja radi i prodaje oružje, da je njen posao da zaradjuje više i da se nada da će u 2018. prodaja biti viša nego u 2017. godini.

„Mi ne poklanjamo oružje, mi prodajemo oružje… Ne znam šta im smeta, to što nemaju oružje, to što zemlje ne priznaju Kosovo… Još više ćemo da prodajemo oružje“, rekao je Vučić.

On je najavio i da će Srbija i Kina pregovarati o vojno-tehničkoj saradnji i naveo da je Vulin sada u Kini i da priprema uvod za njegovu posetu.

„Prvi put čujem za radnu grupu za odbranu od lažnih vesti“

Predsednik Srbije je izjavio je i da „prvi put čuje da je ministar bez portfelja Nenad Popović predložio formiranje radne grupe koja bi definisala mere odbrane od plasiranja ‘lažnih vesti’ i vodjenja ‘specijalnog rata’ protiv Srbije“.

„Za ovo prvi put čujem, možda mi je poslao, ali ja to nisam pročitao. Možda mi je Nenad (Popović) napisao to, ali kažu mi da to još nismo dobili“, rekao je Vučić.

Srpska narodna partija (SNP) saopštila je 17. juna ove godine da će predložiti Vladi Srbije da oformi radnu grupu koja bi definisala mere odbrane od plasiranja „lažnih vesti“ i vodjenja „specijalnog rata“ protiv Srbije.

Predsednik SNP je Nenad Popović, ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za inovacije.

