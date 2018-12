Vučić: Nema kompromisa sa lopovima

BEOGRAD – Predsednik Srbije Alekdsandar Vučić rekao je danas da sa onima koji su razorili državu, sa lopovima, neće nikada praviti kompromis, ni po koju cenu.

Komentarišući to što ga opozicija optužuje da je kriv za ubistvo Ivanovića, napad na Borka Stefanovića i drugo, primetio je da je u slučaju Stefanovića najgore prošao policajac koji se postavio između njega i napadača.

„Uhapšeni su svi, za razliku od svega onoga što oni rade svaki dan“, rekao je Vučih.

Podsetio je i na predsedničke izbore 2017. kada je za vreme protesta opozicije trpeo pritiske da ih prima i da sa njima pravi nekakvu „vladu spasa“.

„Pojedine strane sile imaju problem sa mnom, jer neću da prihvatim da oni donose odluke u ime građana Srbije, pošto to neću da prihvatim – kad su bili protesti posle izbora 2017. kada su tražili da Jankovića postavim za premijera. Pravili su se da se kao ne zna ko ih organizuje. Problem je u tome što ja neću da ih primam, pritisak sam imao i iz svoje vlade da ih primam, da se smanji pritisak. Rekao sam – ne pada mi na pamet“, rekao je on.

Znate da ste čisti, da niste ukrali nijedan glas, da ste ubedljivo pobedili, da niko u Evropi ne pobeđuje, dodao je on.

„Na sve kažu moraš da ih primaš, da praviš nekakvu vladu spasa? Sa onima koji su razorili zemlju? Ja – neću, neka narod glasa za njih, mogu da me ubiju, neću kompromis sa lopovima i sa onima koji su razorili zemlju, možete da me ubijete i ništa drugo mi ne možete, ja se vas ne plašim, znam kakve ste kukavice“, poručio je on.

Primetio je ironično i da ljudi koji su najgori nasilnici organizuju protest protiv nasilja – „batinaši, Dveri u šetnji protiv nasilja – mala fašistička stranka i nisam preterao, oni se time ponose“, primetio je Vučić.

Podsetio je i da su pripadnici Dveri tukli dve žene, novinarke Pinka, i nikad niko nije rekao izvini, Obradović je napadao u parlamentu, kada su ambasadori na silu pokušavali da ih ubace u skupštinu, napadao je Martinovića….

„Borbu protiov nasilja će da predvodi čovek koji kaže – da će da morki po našim grobovima, fini gospodin, elita, obrazovan po klubu Stupica“, ironično kaže on.

Takođe, kaže i da od uvrede Maji Gojkvić da je fuksa – nema gore.

„A kad ona odgovori, kažu „Maja samo kuka i vređa“. I vi stanete i ne verujete

i vidite da je sve laž i politika i dvostruki aršini“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)