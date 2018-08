Vučić: Nemačka nas je već razgraničila, priznanjem Kosova

BEOGRAD – Nemačka nas je već „razgraničila“ onog trenutka kada je priznala celovito, suvereno i nedeljivo Kosovo, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u odgovoru na pitanje kako vidi stav kancelarke Angele Merkel da nema promene granica na Balkanu.

Vučić je istakao da to nije novo, te da će on nastaviti da se bori da nešto učini i dobije za Srbe i za Srbiju.

Izrazio je čuđenje što je deo javnosti izjavu Merkel shvatio kao neku novu poruku.

„Šta znači to što je Merkel rekla? To što je rekla znači samo da nas je ona već „razgraničila“ tako što je celo Kosovo nezavisna država“, rekao je Vučić i dodao da to ljudi treba da imaju na umu.

„Oni koji su raduju njenoj izjavi treba da znaju da je za Merkel, kao i za ceo ZAPADNI svet, sa malim izuzecima, da svi oni smatraju Kosovo i Metohiju celovitom, suverenom i nedeljivom teritorijom i da ta teritorija pripada Albancima u Prištini, da nema nikakve veze sa Srbijom“, dodao je i ukazao da samo iz našeg ugla postoji pitanje – čije je Kosovo?

„Iz njihovog ugla je to zavrsena stvar“, rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da mu je stav Angele Merkel poznat deset godina, da je uvek isto govorila i da ništa nije promenila, ali da nije ni on.

Ali, podvukao je, on će nastaviti da se bori za Srbe i Srbiju.

„A, ovi koji se zalažu za nezavisno i celovito Kosovo neka nastave da rade svoj posao“, rekao je Vucičh i dodao da će Srbi da se izjasne, pa možda i glasaju za to.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara nakon posete Vojnotehničkom institutu, podsetio da je uvek govorio da Nemačka ima drugačiji pogleda na Kosovo od nas.

Istakao je da ljudi ne treba da misle da se iz njihovog ugla ne spori čije je Kosovo, da li naše ili njihovo.

„Iz njihovog ugla to je jasno. Zbog toga me je začudila histerija kod dela ljudi u Srbiji. Razumem Sonju Biserko, Savu Janjića, Radu Trajkovic,a koji su uvek bili za samostalno Kosovo, daleko od Srbije. Tu se ništa nije ni promenilo. Ni kod jednog od njih. Istu politiku su vodili i vode danas.

Neko je trebalo da kaže da je to njihova politika, da se oni zalažu za albansko nezavisno Kosovo. Zato su se borili protiv toga da Srbija bilo šta dobije“, kazao je on.

Vučić je rekao da su se posle uključili neki drugi, koji su tome doprineli da celo Kosovo pripada nekom drugom.

„Moja krivica je što sam se borio i imao hrabrosti da Merkel, Putinu i Pensu, Makronu i svakom drugom tražim nešto više za Srbe i Srbiju. Da kažem da ta granica na Jarinju i Brnjaku nije državna granica. Izvinjavam se što sam se drznuo da se borim za svoj narod“, rekao je on dodajući da su ga ubedili da je hteo da da Kosovo.

„Vi ste dali i tražili samo potrvdu da je Kosovo nezavisno“, naglasio je Vučić.

Ukazao je da nemačka kancelarka od 2008. kada je priznala Kosovo nije menjala poziciju.

„Drugo je što sam se trudio da popravim položaj Srbije i Srba da dođem u poziciju da smem da tražim nešto. Jedan zvaničnik mi je u šali jednom rekao za to što tražim„da nisi ti pucali bi u tebe“. Mene poštuju, a da je neko drugi tražio sasvim bi lošije prošao“, kazao je predsendik Srbije.

Rekao je da je njegov greh izgleda što se bori za svoj narod, što se borio i što će se boriti i dalje. Ukazao je da su neki lične i partijske interese, kao i želju za bogaćenje stavljali ispred interesa Srbije.

„Baš ih briga hoćemo li da imamo Kopaonik, Gazivodu, Ropotovo u Srbiji. Njih interesuju samo pare“, kazao je on.

Vučić je, na pitanje novinara da li će se dalje boriti za razgraničenje, rekao da će se boriti i dalje i da će pitati dalje šta može da učini za Srbiju.

S tim u vezi je upitao je: jesmo li sad dobili odgovor od Merkelove, sa kojim su zadovoljni oni koje podržavaju neke televizije, prema kojem je sve završeno i imamo celovito nezavisno Kosovo.

„Po hiljaditi put je žena jasno rekla da je razgraničenje postignuto. Šta ću ja mali onda. Kud ću ja protiv Rade Trajković i Save Jankovića, Đilasa, Obradoića i svih drugih, i još Merkelova kaže da je završneo sa razgraničenjem. Idem da se borim i pitam da ako mogu nešto da učinim za Srbiju, mogu“, kazao je on.

„Očigledno je sada da će ovo da traje mnogo duže nego što su neki planirali. Da će za dva tri meseca biti završeno, gotovo zaboravite“, poručio je Vučić.

(Tanjug)