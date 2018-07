Vučić: Neprimenena izjava Vjerice Radete

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je izjava Vjerice Radete o smrti predsednice Udruženja „Majke Srebrenice“ Hatidže Mehmetović neprimerena i porodici preminule u ime Republike Srbije izrazio je saučešće.

„Ne samo da je ta izjava neprimerena nego je jedan neljudski i necivilizovan komentar. Ono o čemu bih mogao da pričam, šta je to na čemu neki u Srbiji insistiraju i šta je to što neki u Srbiji zaboravljaju. Kako su svi zaboravili šta je to govorio Sulejman Ugljanin, mnogo oštrije i mnogo žešće napadajući stabilnost srpske države i bezbednost“, rekao je Vučić.

On je primetio da je nekima dobro došlo da te njegove izjave budu pokrivene nečim što je, kako kaže, s druge strane krajnje neljudski.

„Imao bih mnogo šta da kažem o raznim akterima koji su to koristili, ali nije još vreme“, dodao je Vučić.

Na pitanje da li će poslanici SNS podržati inicijativu nekoliko stranaka o razrešenju Radete, Vučić je upitao da li je neko uopšte video tu inicijativu i kazao da neće da se izjašnjava o tome što ne postoji.

„Kada bude stigla, onda ćemo doneti odluku“, rekao je Vučić.

(Tanjug)